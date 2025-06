(ACON) MIGRANTI. CELOTTI (PD): SERVE CAMBIO DI PASSO CON NUOVO PATTO SOCIALE

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

Trieste, 7 giu – "Le evoluzioni sociali da una parte,

che porteranno il Friuli Venezia Giulia a perdere 100mila persone

entro qualche anno, e la gestione dei fenomeni migratori

dall’altra, impongono un cambio di passo: serve un nuovo patto

sociale che ridia equilibrio al territorio e alle sue componenti,

non chiusure aprioristiche che finora non hanno risolto nulla, ma

solo creato conflitti sociali”. Lo afferma in una nota la

consigliera regionale Manuela Celotti (Pd), presente oggi,

insieme alla responsabile Migrazioni e cittadinanza del Pd Fvg,

Linda Tomasinsig, al convegno “Prima le persone – Un nuovo

percorso per il Fvg”, organizzato al centro di accoglienza e di

promozione culturale Ernesto Balducci di Zugliano di Pozzuolo del

Friuli dalla rete per i Diritti, l’accoglienza e la solidariet?

internazionale del Fvg (Dasi).

Secondo la Celotti “questo patto sociale dovr? coinvolgere il

mondo imprenditoriale, i sindacati, il terzo settore e le

istituzioni e dovr? tenere conto anche della presenza delle

persone immigrate, rispetto alle quali dovremmo tutti cominciare

a chiederci come garantire migliori condizioni di vita,

stabilit?, e percorsi di integrazione e di convivenza, invece di

continuare a sperare che chi arriva se ne vada velocemente”.

Il lavoro presentato oggi al centro Balducci, continua, “ha

l’obiettivo di stimolare la politica e per questo mi far? carico

di portare in Consiglio regionale le istanze e le richieste che

arrivano dalla rete delle associazioni del terzo settore che si

occupano di persone immigrate, che sempre pi? vengono riprese

anche dalle rappresentanze del mondo imprenditoriale come

Confindustria e Confartigianato”.

Inoltre, sui richiedenti asilo e minori stranieri non

accompagnati, per la consigliera “serve un serio confronto con le

realt? di accoglienza e un investimento chiaro sul sistema

dell’accoglienza diffusa che non pu? prescindere dal

coinvolgimento dei sindaci e degli ambiti socio assistenziali,

perch?, di nuovo, il nostro obiettivo deve essere di creare

percorsi di integrazione efficace”.

