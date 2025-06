A Reggio Emilia il convegno Passione in campo – Il Calciatore e lo spettatore nel calcio del futuro, lunedì 9 giugno

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 *Passione in campo – Il Calciatore e lo spettatore nel calcio del futuro*

Il calcio è passione, cultura, appartenenza. Le Associazioni dei Calciatori

e degli Allenatori aprono il dibattito su un tema fondamentale: il

“diritto” degli appassionati ad un calcio autentico, nella prestigiosa sede

dell’Aula Magna dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il diritto a riconoscersi nei colori della propria squadra, a vivere

l’identità storica del club, a sentire che quella maglia rappresenta

qualcosa di più di una società: rappresenta una comunità.

Da una parte, quindi, il “diritto” del pubblico allo spettacolo. Non uno

spettacolo qualunque. Ma il migliore spettacolo possibile. Dall’altra il

dovere del Sistema calcio a mantenere un livello altamente qualificato del

servizio sportivo offerto nel rispetto dell’equilibrio economico.

Studiosi del settore ed appassionati eccellenti, in rappresentanza dei

milioni di tifosi italiani, si confronteranno su questo nuovo aspetto, per

difendere ciò che rende unico il nostro sport: la memoria, i colori, le

radici… e lo spettacolo.

*CONVEGNO AIC – AIAC*

*Aula Magna del Polo Didattico Unimore – Reggiane Parco Innovazione*

*9 giugno 2025* – *ore 14.30*