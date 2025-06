(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

Viabilità, dal 9 al 13 giugno in un tratto di via Sciabolino lavori

di Publiacqua

Dal 9 al 13 giugno in via di Sciabolino 108 (traversa laterale) sarà in vigore il divieto di transito e di

sosta con rimozione forzata.

Il provvedimento è necessario per lavori di Publiacqua di sostituzione della rete fognaria.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito ai pedoni di

camminare lungo percorsi protetti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.