SICUREZZA. LOPERFIDO(FDI) “ITALIA HA QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO AVANZATO, AGGIORNARSI SEMPRE PER NUOVE SFIDE”

“In un contesto internazionale segnato da minacce in continua evoluzione, il contrasto al terrorismo e all’estremismo violento richiede risposte sempre più coordinate e innovative. Durante i lavori del Forum OSCE PA sul terrorismo a Roma ho avuto l’opportunità di sottolineare come l’Italia abbia sviluppato un quadro normativo e operativo avanzato, in aggiornamento costante per rispondere alle nuove minacce. Per stroncare il finanziamento del terrorismo e il cyberterrorismo, per prevenire i fenomeni di radicalizzazione online. Ma la vera chiave resta la cooperazione internazionale. Perché il terrorismo è una minaccia globale che nessun Paese può affrontare da solo. È fondamentale investire in partenariati strategici, nello scambio tempestivo di informazioni e in un lavoro congiunto tra intelligence, forze di sicurezza e istituzioni democratiche. L’Italia è pienamente impegnata in questa direzione, anche nell’ambito dei lavori dell’OSCE PA, affinché il contrasto al terrorismo sia sempre più efficace e rispettoso dei valori di libertà e sicurezza che ci uniscono”. Lo ha dichiarato il deputato FdI, vicesegretario della Commissione Esteri della Camera e Vice presidente del Comitato ad Hoc per il Contrasto al Terrorismo dell’OSCEPA, Emanuele Loperfido, al Forum organizzato dall’Osce a Roma, su contrasto a criminalità organizzata e terrorismo nella Regione OSCE.

