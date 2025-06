(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 MO, M5S: BASTA ATTRACCHI NAVI DELLA MORTE NEI PORTI ITALIANI

Roma, 6 giugno – “Questa volta la fermezza dei portuali marsigliesi ha impedito che tonnellate di armi francesi venissero caricate sulla nave portacontainer Contship Era diretta in Israele, che oggi farà tappa a Genova e nei prossimi giorni a Salerno: pare solo per scalo tecnico, senza caricare armi italiane. Lo stesso identico viaggio con i due scali italiani è già avvenuto due volte, senza che si sapesse, ad aprile e a maggio e le armi in quel caso erano state caricate. Mentre a Gaza si consuma un genocidio sotto gli occhi del mondo, il governo Meloni resta in silenzio lasciando che i nostri porti diventino piattaforme logistiche per le forniture di armi, per il commercio della morte. Non possiamo accettarlo. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente ai Ministri delle Infrastrutture e degli Esteri per chiedere lo stop immediato al favoreggiamento di questo traffico criminale sospendendo immediatamente le autorizzazioni all’attracco a Genova e Salerno di queste navi, concesso in palese violazione alla legge 185/90 che vieta il transito di armi dirette a Paesi responsabili di conclamati crimini di guerra. I cittadini italiani non vogliono essere corresponsabili di genocidi né trasformare le proprie città in snodi bellici. La Costituzione parla chiaro: l’Italia ripudia la guerra. È tempo che anche il Governo lo ricordi”.

Lo affermano i deputati M5S Stefania Ascari, Francesco Silvestri e Antonio Iaria.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle