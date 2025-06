(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 MAFIA, M5S: ESPONENTI CDX DISTRATTI LEGGANO LORO LEGGI E NOSTRI EMENDAMENTI

ROMA, 6 giu. – “Il senatore Sallemi probabilmente segue poco i lavori del Senato, questo non è molto corretto nei confronti dei cittadini che lo hanno eletto. Forse si ricorda del decreto Rave-ergastolo ostativo, primo atto del governo Meloni alla fine del 2022, che è transitato anche dallo stesso Palazzo Madama che frequenta Sallemi. Ebbene, in base a quel provvedimento, oggi un ergastolano mafioso che rifiuta qualsiasi forma di collaborazione con la giustizia accede ai benefici penitenziari a condizioni assai più favorevoli rispetto a quelle che deve rispettare un collaboratore di giustizia. Se non lo sa, Sallemi può sempre documentarsi. Nel corso dell’esame di quel decreto, in commissione ed in aula, sono stati esaminati e respinti tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle che avrebbero profondamente corretto quel testo, sanando questa assurdità che offende le vittime di mafia. Ecco dove sono le proposte del M5S. Il senatore Sallemi ha la facoltà di andare a consultare l’archivio degli emendamenti. Insieme a lui può farlo anche il senatore Gasparri.Quanto alle accuse ossessivamente rivolte ai nostri colleghi Cafiero De Raho e Scarpinato, ribadiamo che la maggioranza dovrebbe semplicemente vergognarsi di fronte agli italiani che alle istituzioni chiedono il rigore e il coraggio dimostrati da questi due baluardi dell’antimafia”.

Lo affermano la capogruppo M5S in commissione Giustizia al Senato Ada Lopreiato e il capogruppo M5S in commissione Antimafia Luigi Nave.

