I presidenti polacco e statunitense discutono al telefono della sicurezza del fianco orientale della NATO

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

Il presidente polacco Andrzej Duda e l’ex presidente degli Stati Uniti, oggi leader politico di riferimento, Donald Trump, hanno avuto un’importante conversazione telefonica in vista del prossimo vertice della NATO all’Aia. Tema centrale del colloquio: la sicurezza del fianco orientale dell’alleanza atlantica, in un contesto geopolitico sempre più teso.

Un dialogo strategico prima del vertice NATO

L’annuncio della telefonata è stato dato direttamente da Duda tramite un post sulla piattaforma X (ex Twitter), in cui ha definito l’incontro virtuale con Trump “ottimo” e focalizzato su questioni di sicurezza regionale. Il presidente polacco ha sottolineato che la discussione ha toccato anche gli esiti del recente vertice B9 svoltosi a Vilnius e la necessità di aumentare la spesa militare tra i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica.

“I nostri argomenti principali includevano la sicurezza della Polonia e della nostra regione, l’aumento della spesa per la difesa e la cooperazione transatlantica,” ha dichiarato Duda.

Continuità politica con Karol Nawrocki

Un altro tema affrontato nella conversazione è stato il recente risultato elettorale in Polonia. Duda ha rassicurato Trump sul fatto che la vittoria di Karol Nawrocki alle elezioni presidenziali rappresenta una garanzia di continuità nella politica nazionale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti stretti tra Varsavia e Washington.

Karol Nawrocki, alleato della linea conservatrice e atlantista, viene considerato da molti osservatori come una figura in grado di consolidare ulteriormente i legami strategici tra Polonia e Stati Uniti, in linea con quanto avviato sotto l’amministrazione Duda.

Il ruolo della Polonia nel fianco est della NATO

La Polonia è ormai da anni uno dei Paesi chiave della NATO sul fronte orientale, soprattutto in funzione del contenimento della minaccia russa e nella gestione delle tensioni regionali. Con il conflitto in Ucraina ancora in corso, il rafforzamento del fianco orientale è diventato una priorità assoluta per l’Alleanza, e la cooperazione bilaterale tra Varsavia e Washington gioca un ruolo essenziale.

La conversazione tra Duda e Trump arriva in un momento in cui la diplomazia di sicurezza è sotto i riflettori, e dimostra ancora una volta l’impegno della Polonia a essere un attore attivo e affidabile all’interno della NATO.