Ex Ilva: Giovine (FdI), Pagano fa il gioco delle tre carte, del tutto inaffidabile

“Pagano è stato colto in flagrante: gioca alle tre carte, ma gli cadono di mano. E quando viene scoperto, si finge scemo”. Lo dichiara Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive, commentando la replica del deputato del Partito Democratico alla nota del Mimit sull’accesso agli atti relativi al procedimento per il rilascio dell’AIA dell’ex Ilva di Taranto. “Nella sua originale dichiarazione – prosegue – è infatti chiaro il riferimento al Ministro Urso che cita tre volte in poche righe, accusandolo persino di ‘agire senza trasparenza’. Ora, nella sua goffa replica, tenta di correggere il tiro sostenendo che si riferiva ad altri. Una toppa peggiore del buco. Peraltro, è lo stesso Pagano che ha avallato l’accordo scellerato sottoscritto tra dal governo Pd-Cinque Stelle con ArcelorMittal includendo patti parasociali ignobili, quelli sì davvero ‘segreti’, e totalmente subordinati agli interessi della multinazionale. È bene che gli italiani ricordino da che parte stava il suo partito: da quella dei cedimenti, della resa e dell’opacità”, ha concluso Giovine.

