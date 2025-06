Eni e YPF firmano un accordo per la partecipazione al progetto Argentina LNG (COMUNICATO STAMPA)

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Eni e YPF firmano un accordo per la partecipazione al progetto

Argentina LNG

Roma, 6 giugno 2025 – Eni e YPF, la principale società energetica argentina, hanno firmato

un accordo relativo al progetto Argentina LNG (ARGLNG) nell’ambito dell’incontro tra il

Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei, e il Presidente del Consiglio dei Ministri

italiano, Giorgia Meloni.

L’accordo definisce le attività necessarie a traguardare la decisione finale di investimento

della fase del progetto che comprende le installazioni di produzione, di trattamento, di

trasporto e di liquefazione del gas attraverso unità galleggianti, per una capacità totale di 12

milioni di tonnellate di LNG all’anno.

Argentina LNG è un progetto di sviluppo gas integrato, upstream e midstream, su larga

scala, progettato per sviluppare le risorse del giacimento onshore di “Vaca Muerta” e servire

i mercati internazionali, esportando in varie fasi indipendenti fino a 30 milioni di tonnellate

anno di LNG entro il 2030.

La scelta di Eni come partner strategico in Argentina LNG nasce dal know-how specifico e

distintivo sviluppato nei progetti FLNG in Congo e Mozambico e sua leadership mondiale

nella realizzazione di progetti con questa tecnologia, nonché sulle consolidate capacità

esecutive e il riconosciuto time-to-market dell’azienda.

L’accordo di oggi, che fa seguito al Memorandum di Intesa del 14 aprile 2025, rappresenta

un ulteriore passo in avanti verso la maturazione del progetto ARGLNG, in linea con la

strategia di Eni di promuovere la transizione energetica privilegiando lo sviluppo delle

produzioni a gas, al fine di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 oltre a contribuire

alle esigenze di sicurezza e competitività delle forniture energetiche.

Contatti societari Eni:

Sito internet: http://www.eni.com