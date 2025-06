Aun 06 giu. 025 (Pag 7)

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

La giunta regionale annuncia la firma dell'accordo di programma per Ast:

avverrà l’11 giugno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La

presidente Proietti: “L’Umbria riparte da Terni, sarà una grande carica di

fiducia per tutto il sistema produttivo regionale”*

(aun) – Perugia, 6 giugno 025 – Con accanto a sé l’assessore allo

Sviluppo economico Francesco De Rebotti e quello all’Ambiente e all’Energia

Thomas De Luca, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha

aperto la conferenza stampa convocata per dare l’annuncio della firma, che

avverrà il prossimo 11 giugno presso il Ministero delle Imprese e del Made

in Italy, dell’accordo di programma con la Acciai Speciali Terni.

“Per conseguire questo importantissimo risultato, atteso da oltre tre

anni – ha voluto sottolineare con forza la presidente Proietti – voglio

ringraziare tutte le istituzioni coinvolte per la collaborazione che siamo

riusciti a mettere in campo, a partire dal Mimit, con il ministro Adolfo

Urso, e da quello dell’Ambiente e della Sicurezza energetica guidato da

Gilberto Pichetto Fratin, al Comune e alla Provincia di Terni, l’azienda, e

in primis il Cavalier Giovanni Arvedi, e i sindacati per le numerose

riunioni effettuate. Con questo accordo, i cui contenuti nel dettaglio

verranno divulgati al momento della firma, posso dire che l’Umbria riparte

da Terni. Riparte con una carica di fiducia nuova che coinvolgerà tutto il

sistema produttivo regionale, per i temi che introduce e per i tempi rapidi

in cui siamo riusciti, lavorando quotidianamente con tenacia, a chiuderlo”.

“Mi preme dire anche ricordare – ha proseguito la presidente Proietti –

che il tema accordo di programma è stato oggetto del mio colloquio con la

presidente del Consiglio Giorgia Meloni del 10 gennaio scorso. E io ho

trovato anche la presidente Meloni consapevole dell’importanza di questa

ripartenza per tutto il nostro sistema economico. Per l’impatto economico

che ha sulla città di Terni, sulla sua provincia e sull’Umbria tutta

l’accordo di programma che si firma”.

“Abbiamo lavorato, e di questo ringrazio anche gli uffici tecnici della

regione – ha dichiarato l’assessore Francesco De Rebotti – anche

sottotraccia, ma sempre con l’obiettivo di arrivare a questo appuntamento

per chiudere l’accordo. La situazione era complessa, anche perché il tema

energetico, quello ordinario degli anni che ci porteranno al 2029, è stato

sicuramente dirimente e centrale. La firma di mercoledì prossimo

rappresenterà un punto di partenza perché l’accordo di programma accompagna

il piano industriale, che è stato illustrato dall’azienda ai sindacati lo

scorso 2 maggio sempre presso il Ministero delle Imprese. Un punto di

partenza di un percorso che ci vedrà sempre dalla parte dei lavoratori e

dei loro rappresentanti nella puntuale verifica degli impegni presi, primo

su tutti quello della salvaguardia dei livelli occupazionali e dei presidi

posti in tema di sicurezza sul lavoro”.

“C’è un altro aspetto di questo accordo – ha messo in risalto

l’assessore Thomas De Luca – che riguarda gli aspetti ambientali che ne

sono diventati parte integrante direi in modo assolutamente rivoluzionario

e che riguardano in primo luogo il quartiere di Prisciano e il tema della

guerra al nichel. Quindi il rispetto del limite della sua concentrazione

nell’atmosfera, valore che, dal momento in cui sono partite le misurazioni,

nel 2015, ha visto il superamento della soglia in 8 anni su 10. Ma il

limite di questa concentrazione dal 2030 sarà stringente e avrà valore di

legge. Mentre per quanto riguarda l’intervento sulla discarica di Vocabolo

Valle, anche in questo caso verrà affermato un principio assolutamente

fondamentale, ovvero che all’ampliamento delle volumetrie dovrà essere

coniugato un innalzamento del recupero delle scorie, riducendo il flusso di

quelle che vanno a finire in discarica, incentivando la filiera del

recupero con un impegno chiaro anche da parte dei livelli nazionali”.

“Sottolineo ancora – ha concluso De Luca – l’importanza della questione

dell’energia che vede un ruolo assolutamente da protagonista da parte della

Regione Umbria, che nel sistema delle grandi derivazioni idroelettriche

prevederà il coinvolgimento diretto da parte dei grandi produttori

energivori, garantendo quindi un vantaggio non solo in termini di

approvvigionamento di energia al 100% green, ma anche di una riduzione di

quelle che sono le emissioni connesse alla sua produzione”.

