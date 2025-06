(ARC) Sport: Anzil, calcio identit, giusto intitolare campo a Zico

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Il vicegovernatore all’inaugurazione a Premariacco

Premariacco, 6 giu – “Lo sport ? parte dell’identit? di una

comunit? e intitolare un impianto a Zico significa riconoscere,

anche simbolicamente, il valore che certi campioni hanno avuto

nel legame tra territorio e passione sportiva”.

Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega allo Sport Mario Anzil, intervenendo oggi a Premariacco

all’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica dedicato a

Zico, pseudonimo di Arthur Antunes Coimbra, leggenda del calcio e

icona dell’Udinese negli anni Ottanta.

L’infrastruttura, finanziata con 1,3 milioni di euro nell’ambito

dei fondi della Concertazione 2022-2024, sar? presto affiancata

da un secondo campo in erba sintetica, la cui realizzazione ?

prevista a fine anno grazie a un contributo di 471.962,47 euro

assegnato attraverso il bando calcio/rugby 2023 della Direzione

regionale cultura e sport.

“Un ringraziamento va al sindaco De Sabata, a tutte le autorit?

presenti e a coloro che hanno partecipato ai lavori di

riqualificazione del campo. Per la Regione, che ha immaginato

questa linea di contributo, ? di soddisfazione vedere le idee

trasformarsi in risultati concreti che contribuiscono a creare un

luogo dove sia pi? bello vivere. Per un amministratore pubblico

realizzare questo ? la pi? alta finalit?” ha aggiunto Anzil, che

durante l’inaugurazione ? stato omaggiato da Zico con un pallone

autografato e personalizzato con disegni del maestro Giorgio

Celiberti.

ARC/EP/ma

062047 GIU 25