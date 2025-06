(ARC) Demanio: Callari, spunti utili da convegno su concessioni marittime

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

Trieste, 6 giu – "Nel corso di questo incontro sono emerse

alcune opportunit? che ho colto con grande interesse e che

potranno risultare utili nella predisposizione del piano di

utilizzo del demanio, attualmente in fase di elaborazione. Si

tratta di spunti estremamente preziosi su cui intendo lavorare”.

Lo ha detto oggi a Monfalcone l’assessore regionale al

Patrimonio, Sebastiano Callari, intervenendo alla conferenza

intitolata “Le concessioni demaniali marittime ad utilizzo

turistico-ricreativo nel Friuli Venezia Giulia tra normativa

eurounitaria, statale e regionale”.

Come ha spiegato l’assessore, durante il suo autorevole

intervento il professor Fulvio Rocco, gi? consigliere di Stato,

ha illustrato la situazione delle concessioni demaniali, offrendo

una panoramica sulla storia del demanio marittimo.

“Si ? poi soffermato – ha aggiunto Callari – in particolare sulle

recenti sentenze del Consiglio di Stato e di vari tribunali, che

hanno inciso profondamente sul quadro normativo nazionale ed

eurounitario”.

“Indicazioni e suggerimenti preziosi, utili – ha concluso Callari

– per ci? che servir? da qui in avanti, in una materia di non

semplice applicazione”.

