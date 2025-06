Tpl: Pd, Governo senza visione, non potenzia risorse e scarica su utenti l’aumento dei costi

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

“Il Governo non scarichi sugli utenti le criticità croniche del settore e il mancato potenziamento del fondo nazionale trasporti, richiesto da tempo per almeno 800 milioni di euro in relazione ai crescenti costi connessi all’inflazione e agli investimenti in atto. La discussione sulle ipotesi di ripartizione delle risorse una volta determinati i livelli adeguati di servizio (LAS) e in assenza del potenziamento del fondo nazionale rischia di comportare tagli inaccettabili per i servizi erogati in numerose Regioni, aumentando così le disuguaglianze e la frammentazione nell’accessibilità al trasporto pubblico nei diversi territori tra città metropolitane e aree interne, tra aree urbane e periferie, tra aree a domanda debole e aree a domanda forte. Per questi motivi senza un riequilibrio nazionale vincolare la sostenibilità del settore esclusivamente all’aumento degli introiti tariffari e quindi alla domanda dei viaggiatori rischia di diventare una pezza peggiore del buco. Siamo pronti a confrontarci sulla riforma del settore guardando anche al sistema tariffario ma a patto che vengano presi in considerazione tutti gli aspetti. Non dobbiamo mai dimenticare che per garantire un effettivo diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale è necessario incentivare ed estendere l’utilizzo del trasporto pubblico rendendolo più efficiente ed omogeneo e mettendo in campo politiche per consentire l’accesso in particolare agli studenti e alle fasce sociali meno abbienti” così il responsabile infrastrutture del Pd, il senatore Antonio Misiani e il vicepresidente della commissione trasporti della camera, il deputato democratico, Andrea Casu che giudicano “senza visione” l’operato del governo nel settore del traporto pubblico locale.

