IL MONOPOLI VINCE LA eSERIE C 2024/25

Conclusa la Final Eight al WMF – We Make Future di Bologna Fiere

Firenze, 5 giugno 2025. La eSerie C ha un nuovo campione in carica: il Monopoli si aggiudica

l’edizione 2024/25 del torneo esports, ospitata da WMF – We Make Future, Host partner di

Lega Pro per la manifestazione.

Ai nastri di partenza si sono presentati otto eplayer, ognuno a rappresentare un club della

Serie C: Virtus Entella, Pontedera, Ternana e Monopoli hanno staccato il pass qualificazione

per le semifinali dopo aver sconfitto nel turno preliminare rispettivamente Arezzo, Trento,

Vicenza e Sorrento, vincitore della scorsa stagione.

In semifinale, si sono affrontate Virtus Entella e Pontedera, con l’eplayer del club ligure che ha

conquistato l’accesso alla finale. Dall’altro lato del tabellone, lo scontro tra Ternana e Monopoli

ha visto prevalere i pugliesi.

Nella finalissima – disputata con formula andata e ritorno – il Monopoli ha dominato entrambe

le gare: la prima è terminata 4-0, la seconda è finita 8-2. Il club biancoverde ha potuto così

festeggiare il meritato successo con la consegna del trofeo da parte del Presidente della Serie

C, Matteo Marani.