DA WEPA ITALIA (fotonotizia) WEPA Italia, in collaborazione con la fondazione ANT Italia onlus, organizza visite preventive all’interno dello stabilimento di Salanetti

*WEPA Italia, in collaborazione con la fondazione ANT Italia onlus,

organizza visite preventive all’interno dello stabilimento di Salanetti*

Il 3 e 4 giugno WEPA ha organizzato una campagna completa di prevenzione

del tumore al seno per le sue dipendenti, con il supporto della fondazione

ANT, realizzando visite diagnostiche con ecografia in azienda.

WEPA con questa iniziativa ha voluto richiamare l’attenzione su questo

argomento e sottolineare quanto sia importante eseguire esami diagnostici

preventivi per tutelare la salute.

Questo evento ha avuto un’importante adesione ed è stato molto apprezzato

in azienda.

