Aun 05 giu 025 (Pag 6+foto)

Roma, 5 Giugno 2025

Thu 05 June 2025 "GeneraZione di Futuro": premiati i vincitori della challenge promossa da

Regione Umbria e Sviluppumbria. Cinque scuole, 18 classi, 450 studentesse e

studenti hanno risposto con innovativi progetti di business*

(aun) – Perugia, 05 giugno 2025 – Coltivare idee imprenditoriali a scuola

per fare impresa: questo l’obiettivo della Challenge “GeneraZione di

Futuro” riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

umbre (classi terze e quarte), il cui evento finale con la premiazione dei

vincitori si è tenuto mercoledì 4 giugno presso le ex-officine Bosco a

Terni. Una mattinata che ha visto protagonisti sul palco del Centro

multimediale tante ragazze e ragazzi provenienti dagli istituti scolastici

dell’Umbria accompagnati dai propri docenti.

La Challenge – promossa da Regione Umbria e Sviluppumbria nell’ambito del

programma regionale “Scoperta Imprenditoriale” e realizzata in

collaborazione con GSA (Società di servizi e comunicazione del gruppo

Gesenu) e JA Italia (Junior Achievement – organizzazione non profit

dedicata all’educazione economico imprenditoriale dei giovani)- è stata

lanciata nell’autunno 2024 con l’obiettivo di sperimentare, motivare e

sviluppare la capacità di innovazione e di pensiero critico delle giovani

generazioni. Numerosi gli incontri di formazione in cui gli studenti sono

stati affiancati dagli advisor di Sviluppumbria e dagli altri partner della

Challenge per approfondire come nasce un’idea imprenditoriale, come

costruire la propria strategia di comunicazione aziendale e come gestire i

processi di innovazione. Le idee imprenditoriali sviluppate sono state

presentate dai singoli gruppi di lavoro dimostrando l’energia e il

desiderio dei ragazzi di agire concretamente sul proprio futuro.

Luca Ferrucci, amministratore unico di Sviluppumbria SpA, nell’intervenire

alla premiazione si è rallegrato che la sua prima partecipazione ad un

evento pubblico promosso dall’Agenzia sia coincisa con un’iniziativa

destinata a fare emergere le migliori idee e i migliori talenti delle

giovani generazioni. “L’Umbria è una terra di rinnovamento – ha affermato

Ferrucci – in cui è radicata la capacità di fare impresa. Essere

imprenditore presuppone la possibilità di disporre di capitali, creatività

e sensibilità per intercettare i fabbisogni di una società in evoluzione,

unitamente all’attitudine al lavoro di squadra. La Challenge “GeneraZione

di Futuro” è un’autentica espressione di questi valori.” Rivolgendosi agli

studenti, l’amministratore unico di Sviluppumbria ha così commentato:

“Ragazzi, con le vostre idee avete intercettato tre temi che rappresentano

il valore etico dei vostri stessi progetti: il digitale, la green economy e

i fabbisogni speciali di alcune fasce della nostra popolazione. Il mio

impegno va oltre questa giornata affinché le vostre idee siano presentate

alle imprese del territorio che potranno valutarne la fattibilità

progettuale e trasformarlo in vere e proprie startup”.

Sergio Cardinali, assessore allo sviluppo economico del Comune di Terni,

ha concluso l’iniziativa manifestando il proprio apprezzamento per la

qualità dei progetti e la maturità dimostrata dagli studenti. Con

l’occasione ha ricordato che l’amministrazione comunale sta lavorando al

rilancio e al potenziamento dell’Università degli Studi a Terni ed altre

iniziative riconducibili alla vocazione territoriale della città di Terni,

finalizzate allo sviluppo della ricerca tecnologica e delle start up.

I progetti vincitori sono stati: al primo posto “Greencoat” dell’ITT

Allievi Sangallo, al secondo “Pro-tech” dell’ITET Capitini, al terzo “Deck

Office Symphony” dell’Istituto Casagrande-Cesi, seguiti da “Kidoodle” del

Liceo Scientifico Alessi, “Green Motion” dell’ITTS Volta e “Reflar”, ancora

del Liceo Scientifico Alessi.

A tutte le ragazze e i ragazzi partecipanti è stato consegnato un attestato

di partecipazione e ai primi tre classificati una targa e un buono di

acquisto presso le Librerie Feltrinelli.

La giuria, composta da Riccardo Fontanelli, Cnr; Marco D’Amico, Co-founder

di O’brain; Marco Tili, direttore di Gepafin; Fabio Calzuola, GSA Società

di servizi e comunicazione del gruppo Gesenu; Chiara Marinelli,

Sviluppumbria SpA e Luna Finardi, co-founder a amministratore di GUT Srl;

ha lodato la partecipazione dei ragazzi e il supporto degli insegnanti per

la qualità di tutti i progetti.

I progetti e le scuole partecipanti:

– Greencoat – Sperimentazione di metodiche per la produzione di un

biofilm commestibile destinato alla conservazione e al prolungamento della

shelf-life di frutta e verdura – ITT Allievi Sangallo

– Pro-tech – Dispositivo di protezione individuale intelligente

multitasking per la prevenzione e protezione dai rischi connessi

all’attività lavorativa – ITET Capitini

– Deck Office Symphony – Dispositivo di rilevazione di dati biometrici e

ambientali per rendere gli ambienti di lavoro armoniosi e produttivi –

Istituto Casagrande – Cesi

– Kidoodle – App che stimola l’apprendimento dei bambini attraverso

favole e giochi interattivi – Liceo Scientifico Alessi

– Green Motion – Dispositivo in grado di recuperare energia cinetica dal

movimento degli ammortizzatori delle auto – ITTS Volta

– Reflar – Produzione di vernici catarifrangenti e soluzioni per la

sicurezza stradale – Liceo Scientifico Alessi

– Bioglam – Utilizzo di protocolli ecosostenibili di estrazione di

pigmenti da scarti vegetali da impiegare nella formulazione di prodotti

cosmetici – ITT Allievi Sangallo

– Bikenergy – Utilizzo della bicicletta per produrre energia da

impiegare per ricaricare dispositivi elettronici, alimentare piccoli

elettrodomestici o stoccarla in batterie – ITT Allievi Sangallo

– Chronobridge – Software evoluto per la gestione ottimale dei tempi di

lavoro e di vita – ITET Capitini

– City Link – App di monitoraggio in tempo reale dei mezzi di trasporto

pubblici per la gestione e programmazione degli spostamenti – Liceo

Scientifico Alessi

– Daily Help – App/piattaforma per mettere in relazione offerta e

domanda di servizi utili alla gestione quotidiana delle esigenze domestiche

– Liceo Scientifico Alessi

– Essence Flow – Bigiotteria personalizzata che utilizza oli essenziali

in grado di prevenire e/o mitigare malesseri diffusi – Liceo Scientifico

Alessi

– Futura Gaming – App videoludica che abbina gamification e attività

all’aperto con creazione di valuta digitale per acquisti online – Liceo

Scientifico Alessi

– MedAr – Simulatore anatomico in realtà aumentata per la formazione dei

medici – ITTS Volta

– Nicoless – Produzione di sigarette elettroniche in grado di ridurre

nel tempo il fabbisogno di nicotina – Liceo Scientifico Alessi

– Vox Buddy – Dispositivo di traduzione simultanea e controllo dei

dispositivi di smart home – Liceo Scientifico Alessi