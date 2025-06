[acspro] [CRUmbria-News] “Piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 L’Assemblea legislativa approva l’atto amministrativo predisposto dalla

Giunta regionale

(Acs) Perugia, 5 giugno 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

approvato con 12 sì della maggioranza e 6 astensioni dell’opposizione il

“Piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e

per la pesca sportiva” predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini.

Illustrando l’atto in Aula, il relatore di maggioranza, Letizia Michelini

(Pd), ha evidenziato che esso “rappresenta lo strumento di programmazione

della gestione e della fruizione della risorsa idrica. I suoi obiettivi sono:

garantire la conservazione, il ripristino e il potenziamento delle specie

ittiche autoctone, con particolare attenzione a quelle sottoposte a tutela e

conservazione; contenere e contrastare la diffusione di specie alloctone

attraverso la definizione di linee guida per la gestione delle specie

invasive e attraverso la definizione di linee guida per i ripopolamenti;

definire gli indirizzi e i limiti per la pratica della pesca sportiva che

tengano conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di tutela di

specie ed habitat; fornire indirizzi e strumenti di valutazione relativi alle

attività antropiche in alveo e sulle sponde; favorire e consentire l’uso

plurimo dei corpi idrici, garantendo la fruizione e l’esercizio dei diritti

pubblici e privati vigenti.

Il Piano ittico dura sei anni e i suoi contenuti sono stabiliti dalla legge

regionale ‘15/2008’. Per quanto riguarda l’attuazione del Piano, un

ruolo importante è rivestito dal mondo associazionistico sia per quanto

riguarda il contributo alla programmazione, sia per gli aspetti operativi e

gestionali, sia per la sensibilizzazione sui problemi di tutela

dell’ambiente acquatico. Con il Piano la Regione riconosce negli ecosistemi

acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio

naturale e regionale. Il principio cardine del Piano Ittico è quello di

garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi acquatici

assicurandone al contempo la legittima fruibilità. La pesca sportiva è

concessa in tutti i laghi e nei principali fiumi dell’Umbria, secondo un

calendario stabilito dal regolamento regionale. Considerato che la pesca

sportiva riveste anche un’importanza socio culturale ed economica, risulta

fondamentale che il Piano Ittico definisca la sinergia tra le necessità

della conservazione e tutela delle specie, con particolare attenzione a

quelle pregiate od oggetto di conservazione, la tutela e gestione degli

habitat naturali e le esigenze del mondo della pesca”.

Per il relatore di minoranza Nilo Arcudi (Tp-Uc), “il Piano presenta

significative debolezze. Ne condividiamo gli obiettivi generali ma sono

necessarie alcune osservazioni. La prima criticità riguarda la conservazione

del patrimonio ittico. Il Piano prevede un monitoraggio di 6 anni, che però

sono in periodo troppo lungo, che rischia di portare interventi a posteriori.