[acspro] [CRUmbria-News] “Nodo di Perugia, impegno della Giunta regionale a superare le divergenze politiche interne e proseguire nella realizzazione dell’opera”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 L’Assemblea legislativa respinge la mozione di Enrico Melasecche (Lega)

(Acs) Perugia, 5 giugno 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

respinto (10 no dei gruppi di maggioranza – 6 sì dei gruppi di opposizione)

la mozione di Enrico Melasecche (Lega) relativa a “Nodo di Perugia e

impegno della Giunta regionale a superare le divergenze politiche interne e

proseguire nella realizzazione dell’opera”.

Illustrando la mozione, Melasecche ha evidenziato che “il blocco o il

rallentamento di opere infrastrutturali strategiche, avviate dalla precedente

amministrazione regionale, rischia di compromettere lo sviluppo del

territorio, con la perdita di risorse economiche importanti, tempi infiniti

di realizzazione, minori servizi per i cittadini, minore sicurezza per

automobilisti ed autotrasportatori e maggiore inquinamento di quei quartieri,

una ridotta competitività del sistema produttivo umbro mentre i fondi che

potremmo acquisire fondi vengono utilizzati dalle altre Regioni più

dinamiche. Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti,

ha recentemente definito il Nodo di Perugia come ‘un’opera strategica non

solo per l’Umbria, ma per l’intera Italia di mezzo”, esprimendo pieno

sostegno alla realizzazione dell’opera nella sua interezza, includendo i

tratti Collestrada – Madonna del Piano, Madonna del Piano – Ospedale

regionale e Ospedale regionale – Corciano. In Consiglio regionale, la

maggioranza di centrosinistra, nella seduta del 28 gennaio, ha bocciato la

mozione presentata dal gruppo Lega Umbria che chiedeva la prosecuzione

dell’attuale progetto, finalizzato a decongestionare il traffico in

ingresso a Perugia dalla E45 e lungo il Raccordo, dopo dichiarazioni

pubbliche della Presidente della Giunta che, nelle funzioni ricoperte

precedentemente, aveva espresso in modo inequivocabile il proprio parere

favorevole. E nella seduta del 14 gennaio, la maggioranza di centrosinistra

del Consiglio Comunale di Perugia ha respinto un ordine del giorno,

presentato dai capigruppo dell’opposizione, che impegnava

l’amministrazione a portare avanti la realizzazione del Nodo, in antitesi

rispetto a quella a favore nella passata consiliatura. Chiedo quindi alla

Giunta regionale di rivedere con urgenza ed il necessario equilibrio la

posizione recentemente adottata da codesta maggioranza in Consiglio comunale

di Perugia ed in Consiglio regionale portando a conclusione l’iter avviato

nella precedente legislatura dopo decenni di indecisioni. Superare le

divisioni politiche che ne ostacolano l’attuazione, al fine di garantire al

territorio un’infrastruttura strategica per la mobilità, lo sviluppo

economico e la qualità della vita dei cittadini giungendo ad un documento

che espliciti con chiarezza nei confronti del Governo centrale la volontà

politica degli Enti territoriali, condizione fondamentale perché le

precedenti istanze di finanziamento possano continuare ad essere prese in

considerazione. Proseguire con determinazione nel percorso di realizzazione

del Nodo di Perugia e delle altre grandi infrastrutture la cui carenza ha fin

qui isolato l’Umbria e penalizzato in modo grave l’accesso al suo

capoluogo di regione”.

Francesco De Rebotti (assessore): “La procedura in questione non richiede

alcun passaggio tecnico da parte della Regione. La fase successiva è infatti

quella degli studi preliminari sul secondo stralcio. Stiamo quindi

affrontando questo argomento solo da un punto di vista politico. L’Umbria

ha bisogno di risorse per la viabilità e i trasporti, come è stato indicato

al Governo a gennaio. Nella storia di questa opera, dal costo di circa 1

miliardo complessivo (500 per il solo Nodo), ad oggi ci sono risorse per 10

milioni, utilizzati per la progettazione del primo stralcio. Non ci sono

dunque le risorse per realizzare questi interventi”.

Nilo Arcudi (Tp-Uc): “La situazione non è quella descritta da De Rebotti.

La realtà è che quotidianamente i cittadini vivono un incubo di viabilità

perché le nostre infrastrutture non sono all’altezza. Non ci si può

limitare a dire che mancano le risorse: se i fondi non vengono chiesti e non

c’è una posizione chiara da parte di Comune e Regione, i finanziamenti non

arriveranno di certo. Serve chiarezza sulla volontà di arrivare ad ultimare

il complesso degli interventi, ma serve la palese volontà politica di

seguire quella strada. Non dobbiamo lasciare che pochi comitati possano

bloccare lo sviluppo dell’Umbria”.

Donatella Tesei (Lega): “E’ incredibile assistere a questi interventi

dell’assessore. Quando c’è stato l’incontro con il Ministro a Roma,

con la lista della spesa e dei fondi necessari, ho pensato che fosse un modo

per non ottenere nulla. Per chiedere fondi per opere strategiche servono

progetti concreti e una forte volontà politica. Il Nodo di Perugia, la

stazione dell’Alta velocità, sono opere strategiche e fondamentali, sulle

quali bisogna procedere. La verità è che non c’è la volontà di

raggiungere questi obiettivi. I 10 milioni utilizzati per il progetto del

Nodino erano indispensabili per chiedere il finanziamento dell’opera”.

Cristian Betti (Pd): “Non mi risulta che negli ultimi mesi ci siano stati

eventi che suggerissero di affrontare di nuovo questo argomento. Ho

partecipato anch’io al convegno a cui si riferisce Melasecche, ed ho sentito

un numero enorme di interventi, sia a favore che contro il Nodo. È chiaro

che si tratta di un’opera divisiva. L’intervento del presidente della

Provincia è stato molto articolato e si è concluso come quello

dell’assessore De Rebotti. Il tema delle risorse è cruciale quando si deve

realizzare un’opera. E la loro assenza rappresenta il problema principale.

La sintesi di quell’intervento che è stata riproposta non corrisponde alla

realtà e non aggiunge nulla alla discussione. L’unico comune che si è

espresso contro l’opera è il Comune di Torgiano, governato dal

centrodestra. La Seconda commissione, a metà giugno, ascolterà il Comitato

a favore e quello contrario al Nodo. Quindi il percorso di ascolto è stato

già avviato”.

Eleonora Pace (FdI): “Non ci si può accusare di strumentalizzare

l’intervento del presidente Presciutti dopo aver fatto la stessa cosa con

l’assessore Coletto. Il sindaco di Torgiano, ricopriva quell’incarico

anche nella precedente Legislatura regionale, ma l’assessore Melasecche è

andato avanti lo stesso. La scelta sul Nodo non è più rinviabile: un pezzo

importante di maggioranza è favorevole e lo è sempre stato. Poi ci sono

altri pezzi che sono sempre stati esplicitamente contrari. L’assenza dei

finanziamenti è una scusa che non potrà durare a lungo. Ormai vi trovate in

una posizione indifendibile. Su temi strategici avete ricominciato a non

scegliere, come avete fatto per decenni. Si tratta di un’opera impattante

quanto strategica e necessaria. Siamo disponibili a venire a Roma a chiedere

le risorse necessarie ai ministeri, se decidete di prendere una posizione”.

Enrico Melasecche (Lega): “Sono in imbarazzo per la presidente Proietti,

che fino a poco tempo fa sosteneva di aver ottenuto i fondi per il Nodo. La

situazione di insicurezza di quella strada è un rischio per tutti. I 10

milioni per il progetto ci sono stati assegnati dal ministro De Micheli. Ogni

anno che passa cambiano le normative, i progetti vanno rivisti, i costi

aumentano”.

Fabrizio Ricci (Avs): “Questa discussione si è svolta, praticamente

identica, poco tempo fa. Il Nodo è una vecchia opera, ancora tutta sulla

carta. C’è un mondo oltre il Nodino. I nostri elettori ci hanno chiesto,

in base al nostro programma, interventi sul trasporto pubblico, sul ferro e

sulla mobilità sostenibile. La discussione di oggi è fortemente

generazionale e legata ad un approccio del secolo scorso. Il modello del

futuro non può essere questo, quello delle grandi opere, del cemento, dei

miliardi spesi senza badare all’impatto ambientale. Il raddoppio delle

rampe, che partirà a breve, avrà un effetto. Da misurare per verificarlo.

Se l’obiettivo è ripensare i sistemi di mobilità serve la pianificazione

e non una vecchia grande opera, per cui servono 15 anni e 1,5 miliardi. Ci

sono esempi riusciti in Europa di interventi per la riduzione drastica del

traffico privato”.

Andrea Romizi (FI): “La narrazione che abbiamo sentito oggi è molto

condizionata da un pregiudizio, che distorce l’opinione degli altri.

L’Amministrazione di centro destra ha investito molto a Perugia

sull’ambiente e sulle piste ciclabili, che prima non esistevano. Siamo

stati tra i primi in Italia ad approvare un piano per la mobilità

sostenibile. Il Metrobus è stato accolto in maniera strumentale cavalcando

proteste e comitati. Gli umbri hanno il diritto di avere chiara la posizione

di chi ci governa. Dagli interventi di oggi della maggioranza non si capisce

quale sia la posizione di chi governa la Regione sul Nodo”.

Matteo Giambartolomei (FdI): “Mi piacerebbe sapere quali sono le soluzioni

proposte per evitare di realizzare il Nodo ed altri tipi di collegamenti. Se

c’è un problema va anche proposta una soluzione, magari alternativa.

Quindi bisognerebbe capire come raggiungere Perugia ogni mattina senza

restare imbottigliati a Ponte San Giovanni”.

Stefania Proietti (presidente Provincia): “La storia del Nodo parte dal

2000, quando viene compreso nelle opere di interesse nazionale. Quindi ci

sono 25 anni di mancato finanziamento dell’intera opera. Il Nodo non va

ideologizzato, non è un’opera con un colore politico. L’ultimo progetto

del Nodino ammonta a 482 milioni a fronte di soli 10 milioni disponibili per

la progettazione. La Regione in passato ha espresso parere favorevole,

incontrando il parere obbligatorio ma negativo del Comune di Torgiano. Da

presidente della Provincia andai al Ministero per chiedere il finanziamento

dell’intera opera. Aspettiamo che Anas porti a termine il progetto e i lavori

delle rampe. Non c’è altro da decidere, servono i finanziamenti. Se

arriveranno 500 milioni sapremo cosa fare”.

Enrico Melasecche (Lega): “Dimostrate poco senso di responsabilità e

trattate i cittadini come stupidi. Dall’intervento di Ricci è stato chiaro

che M5S e Avs bloccano qualsiasi decisione sul Nodo. Dimostrate di non avere

un’idea mentre è chiaro che non ci sono alternative al Nodo”.

Letizia Michelini (Pd): “Dopo la mozione discussa qualche mese fa è stato

attivato un percorso partecipato e condiviso in Commissione, per poi fare una

sintesi di quanto emergerà. Il tema va inquadrato nel tema complessivo della

mobilità regionale. Nell’attesa che arrivino i finanziamenti dobbiamo

individuare le migliori soluzioni tecniche possibili per risolvere questo

problema”.

Stefania Proietti (presidente): “Nell’aprile 2022, quando l’assessore

Melasecche sosteneva che c’erano i soldi per il Nodino, ci credevo. Credevo

che quei 482 milioni fossero reali. L’Umbria è indietro su tutte le

infrastrutture, fare il Nodino non risolve niente, e lo dice anche

l’Anas”. MP/

