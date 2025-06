[acspro] [CRUmbria-News] Nodo di Perugia: “Atteggiamento strumentale della destra, al via le audizioni in Commissione”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Nota del gruppo PD

(Acs) Perugia, 5 giugno 2025 – “La destra non riesce a metabolizzare la

sconfitta elettorale, maturata sulla base di un programma chiaro della

presidente Proietti e della nostra coalizione, e non riesce a digerire

neanche il sondaggio Swg che vede la governatrice Proietti terza per

gradimento. Per questo, per la seconda volta, tornano a parlare di Nodo di

Perugia in maniera strumentale e arrogante”: così, in una nota, il gruppo

consiliare del Partito democratico dell’Umbria in Assemblea legislativa.

“Non potevamo che bocciare la mozione strumentale del consigliere

Melasecche – affermano i consiglieri del PD – perché volta solo a

forzare un iter che la Giunta, appena insediata, ha già cominciato a

percorrere, approfondendo con dovizia di particolare tutte le questioni

relative alla realizzazione di opere infrastrutturali come quella del Nodo di

Perugia. Sono state già calendarizzate una serie di audizioni dei comitati

cittadini, all’interno della Seconda commissione consiliare permanente, che

darà così il più ampio margine di approfondimento e di discussione

possibile al fine di supportare i lavori della Giunta Regionale. Il tema va

inquadrato in una visione complessiva per quanto riguarda la mobilità.

Occorre dunque mettere da parte le strumentalizzazioni e lavorare seriamente,

investendo anche nel fare pressing per l’ottenimento dei finanziamenti

delle rampe”. RED/PG

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80326