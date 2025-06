(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 **Metodo Montessori nella scuola pubblica, convegno a Firenze

sull’esperienza di Greve**

L’appuntamento il 7 giugno nell’auditorium Sant’Apollonia

/Scritto da Walter Fortini, mercoledì 4 giugno 2025 alle 17:54/

Un convegno nazionale dedicato alla scuola pubblica montessoriana, ovvero

quella pedagogia dove le studentesse e gli studenti scelgono liberamente le

discipline in base ai loro interessi ed attitudini. L’appuntamento è

sabato 7 giugno dalle 9 alle 17.30 presso l’auditorium di Sant’Apollonia a

Firenze in via San Gallo e protagonista sarà Greve in Chianti, una realtà

della regione (e tra le poche in Italia) dove una scuola pubblica ha scelto

di adottare questo sistema educativo con continuità nella scuola

dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo

grado.

La filosofia educativa elaborata all’inizio del Novecento da Maria

Montessori, fatta di studio che trae fonte di conoscenza dall’attività

libera, laboratoriale e autocorrettiva, ha trovato casa dal 2017 nella

scuola pubblica del Chianti e il racconto dell’esperienza di questi anni,

che ha visto il Comune investire sul modello e sulla formazione delle e

degli insegnanti, sarà al centro dell’incontro fiorentino presentato a

Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, alla

presenza del sindaco di Greve Paolo Sottani e dell’assessore Giacomo

Amalfitano.

Il convegno – a cui parteciperanno esperte ed esperti, docenti, ex

dirigenti, ricercatrici e ricercatori di spessore e di esperienza nazionale

e internazionale – è stato promosso e organizzato dal Comune di Greve in

Chianti, dall’Istituto comprensivo scolastico dello stesso comune e

realizzato con il contributo della Regione Toscana, con il patrocinio del

Consiglio regionale della Toscana, dell’Anci Toscana e dell’Opera nazionale

Montessori e con la collaborazione di Sisus, società italiana di scienze

umane e sociali. La partecipazione al convegno è gratuita, ma è richiesta

un’iscrizione online all’indirizzo

https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=X3BU9n1wXSai+jm4qDIEo4KJ9nFyMpyCveIU9ecR18LReaX0w/BtPbjfeig/QH/E

A Greve in Chianti sono 185 le alunne e gli alunni iscritti alla scuola

pubblica ad indirizzo montessorriano: una cinquantina frequentano la scuola

dell’infanzia, oltre settanta la primaria di San Polo in Chianti e una

sessantina, in fase sperimentale, la scuola secondaria di primo grado del

capoluogo. L’associazione Montessori Chianti, costituita dalle famiglie del

territorio, ha giocato un ruolo determinante della realizzazione del

percorso con il contributo della Fondazione Cr di Firenze.

“Siamo orgogliose di poter presentare questa iniziativa, di livello

nazionale, che rappresenta senza dubbio un riconoscimento importante per

Greve e per il Chianti fiorentino, ma anche un’occasione per arricchire

ulteriormente questo percorso” sottolinea l’assessora regionale

all’istruzione Alessandra Nardini. “Le buone pratiche di innovazione

didattica, come si vede – aggiunge -, possono nascere in ogni territorio,

non necessariamente nelle grandi città, anche in risposta al rischio di

spopolamento. Sottolineo questo aspetto perché in Toscana stiamo facendo,

e ne sono orgogliosa, una lotta durissima contro i tagli alla scuola

pubblica imposti dal governo nazionale, che poi finiscono per penalizzare

soprattutto le scuole di alcuni territori”. “La scuola è leva di

emancipazione sociale, è strumento di uguaglianza e parità – prosegue -.

La Toscana è terra di innovazione e di buone pratiche, che vanno a

qualificare l’offerta educativa e di istruzione, e spesso, come in questo

caso, quando ciò accade e’ anche merito delle scelte politiche, dalla

lungimiranza, degli investimenti messi in campo dagli enti locali”.

“Per questo – conclude – voglio ringraziare di cuore il sindaco Sottani e

l’assessore Amalfitano, ma con loro tutta l’attuale giunta e le precedenti,

per aver deciso di investire sulla scuola e sul metodo Montessori, a

partire dalla formazione delle e dei docenti, e anche per aver voluto

organizzare questo convegno, che sono certa rappresenterà un’opportunità

preziosa anche per altri territori e per altre scuole”.

“Questo convegno, che parte dall’esperienza montessoriana delle scuole di

Greve in Chianti, la più avanzata in Toscana, per aprirsi ad un confronto

di livello nazionale e non solo – evidenzia l’assessore regionale alle

politiche sociali, Serena Spinelli -, è la dimostrazione di un forte

impegno del territorio nella valorizzazione della scuola e della comunità

educante. Ringrazio quindi il Comune di Greve, l’Istituto comprensivo,

l’associazione Montessori del Chianti e tutti i soggetti coinvolti per

questa preziosa occasione di approfondimento e di confronto”. “In tempi

in cui purtroppo vediamo crescere povertà educativa e disuguaglianze

sociali – conclude -, valorizzare la scuola pubblica e le sue esperienze è

un modo importante per rispondere ai bisogni della comunità”.

“Il convegno offrirà l’opportunità di illustrare il mondo di valori,

diritti e prospettive che ruota intorno all’approccio Montessori – spiega

il coordinatore del convegno, il docente Montessori Lucio Varriale -. Si

tratta molto più di un metodo scolastico, in realtà una trasformazione

profonda dello sguardo sull’uomo a partire dalle scoperte sul bambino”.