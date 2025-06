(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 LAVORO, LOREFICE (M5S): DDL PER TUTELARE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Roma 4 giugno. “In un momento in cui il lavoro sembra non fare più rima con tutela e rispetto, ritengo doveroso, in qualità di promotore del Disegno di Legge n. 1465, ribadire il nostro impegno verso una delle categorie più trascurate del mondo del lavoro: i lavoratori socialmente utili (LSU). Il DDL ha il fine di sanare finalmente una profonda ingiustizia che grava su migliaia di persone che hanno prestato la loro preziosissima opera in attività di pubblica utilità, quasi sempre in condizioni di precarietà, senza alcuna tutela e senza il giusto riconoscimento previdenziale.

Con questo disegno di legge intendiamo affrontare in modo concreto una questione che, troppo a lungo, è rimasta in un limbo normativo e istituzionale: la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Persone che da anni garantiscono, con continuità e responsabilità, servizi essenziali alle comunità locali, spesso in condizioni di incertezza contrattuale e senza tutele adeguate.

Un atto dovuto di equità, giustizia sociale e dignità del lavoro.”

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

