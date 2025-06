(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 FISCO, LOREFICE (M5S): ENNESIMO FLOP, OGNI PROMESSA DI TAGLIO TASSE TRADITA

NOTA STAMPA

*FISCO, LOREFICE (M5S): ENNESIMO FLOP, OGNI PROMESSA DI TAGLIO TASSE TRADITA*

Roma, 4 giugno. “Il Governo aveva promesso meno tasse per il ceto medio, ma non è successo niente. Il concordato fiscale, che doveva servire a far entrare soldi, non ha funzionato: pochi lo hanno fatto e il gettito è stato basso. Così si sono rimangiati tutto: niente tagli all’Irpef. Intanto le tasse aumentano. Chi prende un piccolo aumento di stipendio, a causa del perverso meccanismo del fiscal drag, finisce spesso per pagare più tasse, quindi alla fine in tasca non gli resta quasi nulla. E anche gli enti locali aumentano le loro tasse perché lo Stato dà loro meno soldi. Il risultato brillantissimo? Più tasse per tutti, inflazione che mangia i salari, economia ferma. E ci stupiamo pure che l’Italia stia allo zero virgola?”. Lo comunica in una nota il senatore Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione politiche Ue.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle