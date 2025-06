(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

DL SICUREZZA, LICHERI (M5S): PROPAGANDA DOPO FALLIMENTI DI TUTTE LE PROMESSE ELETTORALI

ROMA, 4 giugno – “Questa maggioranza è arrivata a rivendicare con orgoglio l’aumento delle pene per il reato di accattonaggio. Ma si può sentire una frase di questo genere? No. Ma in fondo li capiamo, lo capiamo il perchè di tanta propaganda, capiamo la necessità di nuovi slogan, di nuovi spot: quando vieni eletto per tenere fuori i migranti e, da quando sei andato al Governo, ne sono entrati 235.000, hai un problema. Quando hai speso un miliardo per costruire dei centri in Albania che sono rimasti vuoti, hai un problema. Quando dichiari che darai la caccia ai trafficanti di esseri umani, te ne capita uno fa tra le mani e ti tocca metterlo nell’aereo di Stato e riportarlo a casa con le scuse del Governo, hai un problema. Quando, dopo quasi tre anni di Governo della destra, aumentano diversi reati come furti e rapine e le baby-gang taglieggiano interi quartieri, vuol dire che sulla sicurezza hai fallito. Vi sono naufragate tutte le promesse elettorali, per questo state diventando pericolosi”.

Lo ha detto il senatore M5S Ettore Licheri ieri sera in aula al Senato intervenendo sul decreto Sicurezza.

