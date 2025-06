Scuola per la Pace – Incontro organizzato da Anpi, Provincia e Scuola per la pace sul colonialismo

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 COMUNICATO STAMPA

L’incontro è in programma il 5 giugno alle 17 in Sala del Trono

IL COLONIALISMO ITALIANO DALL’ETA’ LIBERALE A OGGI: SE NE PARLA A PALAZZO DUCALE CON L’ANPI LUCCA E GLI AUTORI DEL LIBRO PES E DEPLANO

Il colonialismo italiano dall’età liberale ai giorni nostri è il tema che sarà al centro dell’incontro in programma nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, giovedì 5 giugno a partire dalle 17, organizzato dall’Anpi Lucca, in collaborazione con la Provincia e la Scuola per la Pace di Lucca.

Protagonisti saranno gli autori del volume «Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai giorni nostri», Alessandro Pes e Valeria Deplano, entrambi professori associati del Dipartimento di Storia dell’Università di Cagliari che ne dialogheranno con Alda Fratello, esponente del Comitato direttivo dell’Anpi.

«Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai giorni nostri», pubblicato da Carocci Editore, è un testo approfondito e rigoroso che analizza il colonialismo italiano nelle sue varie fasi storiche e sfata il mito di un ‘colonialismo buono’.

Il volume è diviso in 3 parti: il colonialismo liberale, quello fascista e, in ultimo, quello post-coloniale. La questione, quindi, viene affrontata tenendo conto del punto di vista dei colonizzati, con ampio spazio al racconto delle resistenze all’occupante. A venire messa in risalto è la problematica che ha riflessi che riguardano la più stretta attualità, considerando che il razzismo è tuttora presenta in ampi settori della politica e, più in generale, della società italiana.