Plauso agli investigatori della Squadra Mobile di Bologna e dello SCO per tempestiva individuazione del presunto autore del duplice omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime il più vivo

apprezzamento per la professionalità e la prontezza dimostrate dagli

investigatori della Squadra Mobile di Bologna e del Servizio Centrale

Operativo (SCO) della Polizia di Stato, impegnati nell’attività d’indagine

sul gravissimo duplice omicidio avvenuto nel capoluogo emiliano, in cui

hanno tragicamente perso la vita Luca Gombi e Luca Monaldi.

Grazie a un’immediata e articolata attività investigativa, condotta sotto il

coordinamento della Procura della Repubblica di Bologna, è stato possibile

individuare tempestivamente il presunto responsabile, documentandone la fuga

con modalità che confermano l’efficienza e la determinazione dell’apparato

investigativo messo in campo.

Il risultato conseguito conferma ancora una volta l’elevata qualità del

lavoro investigativo della Polizia di Stato, capace di rispondere con

rapidità e rigore a fatti di particolare allarme sociale, garantendo la

sicurezza della collettività e affermando il primato della legalità.

L’Associazione rinnova la propria vicinanza alla comunità bolognese,

profondamente scossa dal tragico evento, e si stringe con rispetto e

cordoglio alle famiglie di Luca Gombi e Luca Monaldi. Al contempo, ribadisce

il proprio sostegno a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato

impegnati ogni giorno nella tutela della vita, della dignità e della

sicurezza dei cittadini. Così in una nota Enzo Letizia segretario

dell’associazione nazionale funzionari di polizia