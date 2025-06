(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 ISTAT, VIETRI (FDI): OCCUPAZIONE ANCORA IN CRESCITA, SINISTRA NE PRENDA ATTO

“La disoccupazione in Italia cala ancora, toccando il 5,9%, mentre quella giovanile scende al 19,2%. Contemporaneamente, il numero degli occupati cresce su base annua di 282mila unita’ rispetto ad aprile 2024: cifre importanti che confermano l’efficacia delle politiche economiche e sociali messe in atto, fin dal suo insediamento, dal Governo Meloni. Pd, M5S e tutte le opposizioni ne prendano atto”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali commentando gli ultimi dati dell’Istat. “C’è una evidente inversione di tendenza rispetto all’immobilismo degli anni in cui governava la sinistra, grazie ad una serie di misure strutturali che puntano a sostenere cittadini, imprese e lavoratori. In questo scenario – sottolinea Vietri – anche le stime dell’Ocse sui conti pubblici italiani, con un miglioramento del deficit in calo al 3,1% del Pil dal 3,4% dello scorso anno, sono molto positive. Sicuramente, c’è ancora tanto da fare ma tutti i dati ci spingono a proseguire con determinazione nel percorso tracciato dal Premier Giorgia Meloni. Il nostro Governo – conclude Vietri – continuera’ a lavorare per rafforzare l’economia nazionale affinché gli italiani possano avere opportunità lavorative sempre più stabili e dignitose”.

