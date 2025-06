(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

Covid. Buonguerrieri (FdI): Non consentiamo mistificazioni Pd su acquisto mascherine

“Accogliamo con favore che anche i parlamentari del Pd in commissione Covid confermino due fatti: anzitutto, che i pareri del Cts, supportati da Inail e Iss, erano negativi su partite di mascherine cinesi; in secondo luogo, che i pareri negativi derivavano dalle certificazioni risultate inidonee perché emesse da un ente certificatore non riconosciuto. Entrambi i fatti sono gravi e non hanno alcun margine di recupero successivo, come vorrebbero invece far intendere i mistificatori di sinistra. Non consentiamo che venga fatta confusione sulla realtà e che vengano nascoste le omissioni che potrebbero aver determinato un danno alla salute oltre ad uno spreco di denaro pubblico. Accerteremo, con lo stesso rigore con cui stiamo procedendo sulle importazioni delle mascherine, tutto ciò che riguarda anche i numerosi altri acquisti di merce effettuati durante la pandemia, fra cui gel, tute, respiratori, banchi a rotelle, app immuni, centri primule. Stiano sereni i colleghi di sinistra, andremo avanti su tutto, senza guardare in faccia a nessuno”.

Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

