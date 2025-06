(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

> Referendum: Braga (Pd), Premier prende in giro cittadini, non garantisce quorum

> Prendere in giro le italiane e gli italiani non è degno di una premier. Recarsi alle urne e poi non ritirare le schede è una presa in giro. Non garantisce il quorum nè aiuta ad avere più diritti per milioni di cittadine e cittadine. Forse Meloni ha capito che l’onda per i referendum cresce e non vuole rimanere sola in compagnia di Tajani, La Russa e Salvini, divisi su tutto ma uniti nel voler boicottare i referendum.

> Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo PD alla Camera dei Deputati.

