Milica Delević nominata segretario generale della BERS

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

Milica Delević è stata nominata Segretario Generale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). Succede a Kazuhiko Koguchi, che lascerà la Banca entro la fine dell’anno. La Delević assumerà il nuovo incarico il 1° agosto.

Sarà responsabile della promozione della missione della Banca tra i suoi membri e le istituzioni internazionali, nonché della supervisione dell’assemblea annuale della BERD.

In qualità di membro del Comitato esecutivo della BERD, la dott.ssa Delević collaborerà a stretto contatto con il Presidente, il Consiglio dei governatori e il Consiglio di amministrazione.

La Presidente della BERD, Odile Renaud-Basso, ha dichiarato: “Sono molto lieta di annunciare la nomina di Milica Delević, che sosterrà me e la Banca nell’adempimento del nostro mandato e nel conseguimento di un impatto concreto. Desidero inoltre esprimere la mia profonda gratitudine a Kazuhiko Koguchi per la sua straordinaria leadership e guida come Segretario Generale della Banca negli ultimi quattro anni”.

La Dott.ssa Delević è attualmente Direttrice per la Competitività, la Governance e gli Affari Politici della BERS. Ha ricoperto ruoli di rilievo presso la Banca per oltre 10 anni, entrando a far parte della BERS come Vice Segretario Generale, Relazioni con gli Azionisti nel 2013, prima di assumere la Vicepresidenza per le Politiche e i Partenariati nel 2016.

Prima di entrare a far parte della BERD, la signora Delević, cittadina serba, ha maturato una lunga carriera lavorando nel governo serbo, nel mondo accademico e nella società civile.