Fwd: COMUNICATO STAMPA condimeteo avverse del 02/06/2025

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 6739 del 02/06/2025

Direzione Generale della protezione civile

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE PER ALTE TEMPERATURE

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale

Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO

DURANTE LA GIORNATA DI DOMANI 3 GIUGNO 2025 SI ASSISTERA’ AD UN ULTERIORE

AUMENTO

DELLE

TEMPERATURE

SETTORE

SETTENTRIONALE

DELL’ISOLA.

PARTICOLARE NELLA PROVINCIA DI SASSARI SI PREVEDONO TEMPERATURE ELEVATE FINO

A LOCALMENTE MOLTO ELEVATE NELLE ZONE INTERNE.

L’avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione:

non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o

persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e

caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare

attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le

persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria

aperta

Le norme di comportamento da adottare prima, durante le ondate di calore sono consultabili al seguente indirizzo web:

D’ordine del Direttore Generale

Mauro Merella

(Simona Granata)

Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna: via Vittorio Veneto 28, 09123 Cagliari