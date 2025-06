(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

AMORESE (FDI): CON GIUSEPPE PARLATO SCOMPARE VOCE AUTOREVOLE PANORAMA CULTURALE NAZIONALE E CONSERVATORE

“Con la morte del professor Giuseppe Parlato si spegne una delle voci libere e non omologate di questo Paese. Una voce autorevole nel panorama culturale nazionale e conservatore. Allievo di Renzo De Felice e storico rigoroso e attento, Parlato era stato nominato poco più di un anno fa dal Ministero della Cultura direttore dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea. Era inoltre presidente della fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice, uno dei più importanti luoghi di conservazione e archivio della destra italiana. Un patrimonio storico a cui il professor Parlato ha dedicato gli ultimi anni della sua vita. In tempi in cui non essere di sinistra rappresentava un grande ostacolo nella carriera universitaria, era riuscito, grazie alla sua autorevolezza, comunque a farsi spazio e a essere apprezzato. Lo ricordo anche come studioso determinato ed esperto della questione relativa alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il mio cordoglio alla famiglia”. Lo dichiara Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera.

