GOVERNO. TESTA (FDI): AUSPICO PROVVEDIMENTI ESEMPLARI NEI CONFRONTI INSEGNANTE

“Le minacce social del prof. Addeo sono di una gravità inaudita e acquistano un peso specifico ancor maggiore poichè provengono da un educatore, cui è affidato il nobile quanto delicato compito di formare le nuove generazioni. Come possiamo pensare che un insegnante che arriva a compiere tali gesti, seppur in un momento di rabbia, sia in grado di garantire un’attività di insegnamento libera ed efficace, scevra da ogni condizionamento politico? E’ una questione seria che non può essere sottovalutata né ricomporsi di fronte alle scuse pubbliche del professore. Auspico che vengano presi provvedimenti esemplari, a tutela dei nostri studenti e dei tanti insegnanti che esercitano la propria professione con alto senso di responsabilità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa

