GAZA, MAIORINO (M5S): AIUTI UMANITARI USATI COME ESCHE, VIOLENZA DA MOSTRI

ROMA, 1 giugno – “Sembra che la notizia dell’attacco israeliano al punto di distribuzione degli aiuti umanitari non sia confermata. In ogni caso, ciò che accade nella Striscia è disumano e mostruoso. Esseri umani indifesi trattati come esche per topi. I civili palestinesi vengono ammazzati come topi in trappola. Netanyahu e il suo governo sono mostri, e vanno consegnati al più presto alla giustizia. O non ci sarà più giustizia per nessuno in nessun luogo al mondo”.

Così su Facebook la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S al Senato.

