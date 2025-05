Dubai si aggiudica l’assegnazione del Simposio Internazionale sull’Arte Elettronica del 2026

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

Latifa bint Mohammed: il percorso culturale di Dubai è definito da un’ambizione audace e da una convinzione incrollabile nel potere della creatività per plasmare il nostro futuro



“Ospitare l’ISEA 2026 testimonia il dinamismo del nostro ecosistema creativo e il nostro continuo impegno nel guidare conversazioni globali sulle intersezioni tra arte, scienza e tecnologia”



Ogni anno, l’ISEA riunisce una comunità globale di artisti, designer, tecnologi, accademici, curatori e professionisti museali per plasmare il futuro dell’arte digitale



Dubai si è aggiudicata l’appalto per ospitare e organizzare l’International Symposium on Electronic Art (ISEA) del 2026, un traguardo storico che rafforza la posizione dell’emirato come centro globale per la cultura, incubatore di creatività e fiorente polo per i talenti. L’annuncio è stato fatto al termine del simposio di quest’anno, tenutosi a Seul, in Corea del Sud, e riflette gli sforzi congiunti della Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture), in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Turismo di Dubai e la Zayed University, per sostenere la candidatura dell’emirato, mettendo in mostra il suo vivace panorama culturale, le sue infrastrutture di livello mondiale e il suo ambiente favorevole all’innovazione creativa.



Sua Altezza la sceicca Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente di Dubai Culture, ha affermato che la scelta dell’emirato come sede di ISEA 2026 testimonia la sua crescente influenza sulla scena artistica globale e il suo costante impegno nel plasmare il futuro della cultura attraverso l’innovazione. “Il percorso culturale di Dubai è caratterizzato da un’ambizione audace e da una fede incrollabile nel potere della creatività di plasmare il nostro futuro; ospitare ISEA 2026 testimonia la profondità e il dinamismo del nostro ecosistema creativo e il nostro continuo impegno a guidare il dialogo globale sulle intersezioni tra arte, scienza e tecnologia. Questo risultato riflette la visione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, la cui incrollabile fede nell’innovazione e nel potenziale umano ha trasformato Dubai in una fiorente capitale culturale e un faro di talento, eccellenza e possibilità”, ha affermato.



Sua Altezza ha osservato che il simposio rafforza la direzione strategica di Dubai nel promuovere il settore delle arti digitali e l’economia creativa. “ISEA è una piattaforma globale che consente ad artisti e tecnologi di immaginare nuove frontiere. È in linea con la nostra strategia per le arti digitali, che apre le porte alla collaborazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione di creativi pronti per il futuro, connettendo al contempo menti globali, amplificando voci diverse e ispirando nuove espressioni creative radicate nell’innovazione digitale. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al mondo a Dubai e di condividere uno spazio in cui l’immaginazione incontra l’invenzione e il futuro dell’arte è progettato collettivamente”, ha affermato.

Fondato nel 1988 nei Paesi Bassi e attualmente supervisionato dall’Università per le Arti Creative nel Regno Unito, l’International Symposium on Electronic Art è uno dei più importanti raduni al mondo all’incrocio tra arte, scienza e tecnologia. Ospitato in oltre 30 grandi città, tra cui Parigi, Montreal e Barcellona, ​​l’ISEA riunisce ogni anno una comunità globale di artisti, designer, tecnologi, accademici, curatori e professionisti museali per plasmare il futuro dell’arte digitale. L’evento è strettamente in linea con la strategia per le arti digitali di Dubai Culture, che mira a potenziare i talenti, rafforzare l’infrastruttura digitale e migliorare l’istruzione e la formazione in questo campo in rapida evoluzione.



La Zayed University collaborerà all’organizzazione dell’evento

. Il simposio, organizzato da Dubai Culture in collaborazione con la Zayed University, si terrà dal 10 al 17 aprile 2026 sul tema “ELYAH: Costellazione di Luogo, Dati e Identità”. Prevederà una serie di workshop, tavole rotonde, eventi di networking e vetrine creative nei principali siti e punti di riferimento culturali di Dubai. Si prevede che l’evento attirerà tra 200 e 500 partecipanti internazionali e un vasto pubblico interessato alle arti digitali.



Sua Eccellenza Hala Badri, Direttrice Generale di Dubai Culture, ha affermato che lo spirito ispiratore e l’agile ecosistema di Dubai continuano ad attrarre talenti eccezionali, investitori lungimiranti e imprenditori creativi, offrendo loro infrastrutture di livello mondiale e incentivi unici che rispecchiano la ricchezza del panorama culturale della città. Ha dichiarato: “La vittoria di Dubai nell’ospitare ISEA 2026 riflette la visione della nostra leadership di posizionare la città come un hub globale per i talenti e un’avanguardia nell’economia creativa; questo traguardo sottolinea il nostro impegno a far progredire il settore delle arti digitali, dando potere ai talenti emergenti e ispirandoli a connettersi, collaborare e creare.



Ospitare questo prestigioso simposio internazionale aprirà nuove strade alla nostra comunità creativa per interagire con controparti globali, migliorando al contempo il turismo culturale e mettendo in mostra i monumenti, gli spazi e il patrimonio che definiscono l’identità creativa di Dubai. ISEA darà impulso allo slancio artistico della città, promuoverà uno scambio di conoscenze significativo e accenderà nuove conversazioni su come le arti digitali plasmano la nostra comprensione del luogo, dell’identità e della comunità”.

L’evento offrirà ad artisti, ricercatori e specialisti di arti digitali una piattaforma per scambiare idee e visioni, elaborare un’agenda globale che introduca nuovi metodi di espressione artistica, stimoli l’innovazione e incoraggi i partecipanti a mostrare la propria creatività al pubblico, supportando la sostenibilità tecnologica e le industrie culturali e creative di Dubai.



Temi principali

Le discussioni durante il simposio si concentreranno su quattro temi principali: Charting Constellations, che esplora i concetti di luogo e identità nell’era digitale e come rimodelliamo la nostra comprensione di geografia, identità e comunità in un mondo multidimensionale; Celestial Dialogues, che approfondisce come le pratiche artistiche e tecnologiche possano promuovere il dialogo interculturale e la condivisione di esperienze interculturali; Eco-Tech Futures, che esamina il ruolo dell’arte elettronica nell’affrontare le questioni ambientali e come gli strumenti digitali possano ispirare futuri sostenibili; e Starlinked Worlds, che indaga l’evoluzione del rapporto tra tecnologia ed esperienza umana e le implicazioni etiche, filosofiche e speculative delle tecnologie future.



Il Professor Michael Allen, Vicepresidente ad interim della Zayed University, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi di collaborare con Dubai Culture per ospitare il Simposio Internazionale sull’Arte Elettronica 2026, un evento epocale che sottolinea il ruolo di Dubai come polo globale per la creatività e l’innovazione. Ci impegniamo a promuovere una piattaforma dinamica in cui artisti, innovatori e studiosi di tutto il mondo possano convergere per esplorare il potenziale trasformativo delle arti digitali. Questo simposio è in linea con la nostra missione: dare potere alla prossima generazione di leader creativi, promuovere la collaborazione interdisciplinare e contribuire a plasmare un futuro in cui arte e tecnologia ispirino progresso sostenibile e dialogo culturale”.



Il tema del simposio è ispirato a “ELYAH”, una delle stelle più importanti nel cielo della regione araba, nota anche come “Stella Polare”, che per secoli è stata un faro per viaggiatori e narratori, guidando la navigazione per terra e per mare. È stata scelta per rappresentare l’evento per esplorare la convergenza delle arti digitali ed elettroniche con l’intelligenza artificiale e presentare una visione lungimirante per il settore delle arti digitali.