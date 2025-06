Badminton: Lo Scudetto è sardo, il MatexMaraBadminton sul tetto d’Italia

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

*Lo Scudetto è sardo, il MatexMaraBadminton sul tetto d’Italia*

E’ il MatexMaraBadminton la società che si è aggiudicata il 41esimo

Scudetto. I sardi hanno incantato nella finale superando per 3-2 il BC

Milano nella ripetizione della partita del 2024. A far pesare la bilancia

verso la Sardegna sono stati in particolare Lea Palermo e l’ex di giornata

Julien Maio che hanno portato a casa i tre punti decisivi.

Il match si è aperto con i successi del Matex MaraBadminton nei doppi. Nel

femminile Palermo insieme ad una stoica Ann-Sofie Ruus ha superato in due

set (27-25; 21-13) Martina Corsini ed Emma Piccinin e il percorso netto in

due set (21-16; 21-17) è proseguito anche nel maschile dove Maio insieme a

Matteo Massetti hanno sconfitto Gianmarco Bailetti e Simone Piccinin. Il BC

Milano ha poi riportato l’incontro in parità conquistando i due singolari:

quello femminile per il ritiro di Ann-Sofie Ruus mentre il maschile grazie

alla vittoria in due parziali (22-20; 21-12) di Fabio Caponio su

Christopher Vittoriani.

Il punto scudetto è stato quindi firmato dai due eroi di giornata Julien

Maio e Lea Palermo che hanno vinto in due set (21-1; 21-7) il doppio misto

contro Zyver De Leon e Martina Corsini.

Il gradino più basso del podio è andato invece all’SSV Bozen che ha

sconfitto per 3-1 il Brescia Sport Più.

A completare il roster delle Serie A oltre alle quattro società impegnate

oggi e alle altre quattro salve in regular season il GSA Chiari, il Modena

Badminton, le Piume d’Argento e l’ASV Mals ci saranno l’SC Meran e il Città

di Palermo che hanno conquistato la promozione del Playoff.

Per il Città di Palermo è stata fondamentale la vittoria per 3-2 nel

recupero del match non terminato ieri contro la Pol. di Nova, mentre l’SC

Meran ha conquistato il primato nel raggruppamento proprio superando per

3-2 il Città di Palermo. A nulla è valsa purtroppo quindi la vittoria per

4-1 della Pol. di Nova contro Le Saette, con i lombardi che per coronare il

sogno della massima serie avrebbero dovuto sconfiggere i siciliani per 5-0.

Link del Torneo:

https://fiba.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=F4120AC9-8CE7-49A8-8F2A-E5D5E2219B21

