(ARC) Eventi: Roberti, ricordo fanti nell’ex caserma Vittorio Emanuele III

associazioni combattentistiche e d’arma

Trieste, 1 giu – “Si tratta di un raduno particolarmente

importante per l’Associazione del Fante, ma anche per la citt? di

Trieste: per la prima volta, infatti, siamo nella caserma che li

ha ospitati per tanti anni, ora restituita alla citt? e con

avviata la sua riqualificazione. Da febbraio, infatti, ? entrata

a far parte del patrimonio gestito dall’EDR di Trieste,

diventando oggetto di un significativo progetto di rilancio”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Autonomie locali e

Sicurezza Pierpaolo Roberti, in occasione del 12? raduno delle

Cravatte Rosse organizzato nella caserma Vittorio Emanuele III a

Trieste dalla sezione provinciale dell’Associazione nazionale del

Fante “Fratelli Scipio e Guido Slataper”.

Nel corso della cerimonia, alla presenza di numerose autorit?

civili e militari, Roberti ha presentato la targa commemorativa

voluta dall’Amministrazione regionale che sar? collocata

all’interno dell’ex caserma. L’area, oggi al centro di un piano

di rigenerazione urbana, ospiter? in futuro il nuovo polo

scolastico per le scuole superiori, e la targa ricorder? la lunga

presenza dei fanti in quella che fu sede del 1? Reggimento San

Giusto.

“? un onore – ha aggiunto l’assessore – essere qui oggi per

rendervi omaggio perch? avete servito con dedizione, portando

alto il nome del nostro Paese. Il raduno delle Cravatte Rosse

rappresenta non solo un momento di memoria e di identit?

condivisa, ma anche un’occasione per rinnovare il legame profondo

tra la comunit?, le Forze armate e le istituzioni. Desidero

rivolgere un sincero ringraziamento all’Associazione del Fante e

a tutti i presenti – ha concluso Roberti – per l’impegno costante

nella valorizzazione dei nostri simboli, delle nostre tradizioni

e della memoria collettiva. ? grazie a iniziative come questa che

possiamo trasmettere alle giovani generazioni il senso del

dovere, dell’unit? e dell’appartenenza”.

Roberti ha preso parte all’adunata che ha riunito ex appartenenti

del reggimento, tutti portatori della distintiva cravatta rossa,

come il colore delle insegne di Casa Savoia, che venne assegnata

sin dal 1664 al Reggimento di Savoia, dal quale in tempi

successivi sarebbe nata la Brigata Savoia, poi Re.

La cravatta rossa del 1? San Giusto ? la pi? antica fra tutte

quelle dell’Esercito, pi? antica anche della pi? nota cravatta

rossa di Savoia Cavalleria (3?), la cui origine si fa risalire

all’assedio di Torino del 1706. ? anche un simbolo tradizionale

dell’11? Reggimento bersaglieri, ereditata dal 182? Reggimento

fanteria corazzata “Garibaldi”, di cui era originariamente parte.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore regionale alla

Difesa dell’ambiente energia, Fabio Scoccimarro.

“Una cerimonia toccante e una targa che non ricorda solo ‘il

reggimento San Giusto’ ma anche tutti i reparti precedenti”, ha

affermato, ricordando che il progetto di riconversione della

caserma in un polo scolastico prese avvio nel 2005, quando lo

stesso assessore era presidente della Provincia di Trieste.

“Condivisi con l’allora ministro della Difesa Antonio Martino una

fitta corrispondenza per il trasferimento del San Giusto in una

sede prestigiosa, sempre a Trieste, e per la conversione della

caserma in polo scolastico, ma all’epoca il percorso si

interruppe con le amministrazioni successive. Ora quel progetto

dopo vent’anni ? stato giustamente ripreso dalla Giunta Fedriga”,

ha rievocato Scoccimarro, ringraziando anche le associazioni

combattentistiche e d’arma per tenere vivi tradizioni e valori,

raggruppando idealmente tutti coloro che hanno prestato servizio

in divisa.

“Oggi abbiamo delle proposte affinch? le associazioni come queste

possano inserirsi sempre di pi? nel tessuto cittadino, prestando

volontariato nel campo ambientale, culturale e nello sport. Ne ho

parlato oggi con i vertici dell’associazione e ho riscontrato

profondo interesse e collaborazione” ha concluso Scoccimarro.

