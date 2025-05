(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

Regione, 250 mila euro a sostegno delle Rsa del territorio

Contribuire al finanziamento delle attività dell’Associazione delle

Residenze per Anziani dell’Alto Adige (ARPA) e dell’Unione Provinciale

Istituzioni per l’Assistenza (UPIPA), sostenendo il lavoro quotidiano delle

strutture attive nel settore dell’assistenza agli anziani: è questo

l’obiettivo del contributo di 125 mila euro stanziato dalla Giunta

regionale a favore delle case di riposo della Provincia autonoma di Bolzano

e di un analogo importo destinato a quelle del Trentino.

“Uno dei problemi principali che vivono le realtà del nostro territorio è

la mancanza di operatori socio-sanitari nelle case di riposo e di personale

qualificato, un problema che ormai si trascina da anni – ha commentato

l’assessore regionale alla previdenza *Carlo Daldoss *– proprio per questo

motivo vogliamo aiutare le strutture, finanziando attività formative e di

aggiornamento per i dipendenti e per le loro associazioni, organizzate

dalle stesse associazioni rappresentative o dalla Provincia autonoma di

Bolzano e di Trento”.

Le attività sostenute potranno coinvolgere anche soggetti privati, purché

vengano rispettate le priorità previste, ovvero la destinazione agli

operatori delle Rsa.

“È importante continuare a sostenere e promuovere iniziative di

aggiornamento – ha concluso Daldoss –. Dobbiamo garantire una

professionalità sempre più qualificata e competente degli addetti

all’assistenza agli anziani e agli ospiti delle nostre case di riposo”.

*Assessor Daldoss: „Wir unterstützen die Tätigkeiten und

Weiterbildungskurse für Pflegekräfte“*

*Die Region stellt 250.000 Euro zur Unterstützung der Seniorenwohnheime in

der Region bereit*

Ziel des von der Regionalregierung für die Seniorenwohnheime der Autonomen

Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient bereitgestellten Beitrags in

Höhe von jeweils 125.000 Euro ist es, die Tätigkeiten des Verbands der

Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) und der Unione Provinciale Istituzioni

per l’Assistenza (UPIPA) mitzufinanzieren und die tägliche Arbeit der im

Bereich der Altenpflege tätigen Einrichtungen zu unterstützen.

Der Regionalassessor für Sozialvorsorge *Daldoss* erklärte: „Eines der

größten Probleme der Seniorenwohnheime unserer Region ist schon seit Jahren

der Mangel an Pflegehelfern und qualifizierten Pflegefachkräften. Aus

diesem Grund wollen wir die im Gebiet der Region tätigen Einrichtungen

unterstützen und die von deren Vertretungsverbänden oder von der Autonomen

Provinz Bozen angebotenen Aus- und Weiterbildungstätigkeiten für das

Personal der Seniorenwohnheime und der Verbände finanzieren.“

An den geförderten Tätigkeiten können auch private Einrichtungen beteiligt

sein, sofern beachtet wird, dass diese sich an das Personal der

Seniorenwohnheime richten.

Daldoss betonte schließlich, wie wichtig es sei, solche

Weiterbildungsangebote weiterhin zu fördern, um die berufliche

Qualifikation und Kompetenz des mit der Pflege der älteren Menschen und der

Gäste der Seniorenwohnheime betrauten Personals ständig zu verbessern.

