(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 GOVERNO. DI MAGGIO (FDI): SOLIDARIETA’ A MELONI. ABBASSARE I TONI PER SPEGNERE CLIMA DI ODIO

“Come componente della bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza esprimo tutta la mia solidarietà al premier Meloni, colpita da un inqualificabile post che lascia esterrefatti. In un Paese civile non è tollerabile che venga augurata la morte a una bambina, per di più in un momento in cui l’Italia tutta la piange la giovane Martina, 14enne brutalmente assassinata ad Afragola. La vita è un bene prezioso, dovremmo ricordarlo sempre e il dissenso politico non può e non deve mai sfociare nelle violenza fisica e verbale. Dobbiamo lavorare tutti responsabilmente per abbassare i toni e spegnere un clima di odio esasperante ed esasperato”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio, componente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati