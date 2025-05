comunicato – OSCAR DEL CICLOTURISMO DI TRIESTE: ALLA REGIONE PIEMONTE LA MENZIONE SPECIALE DELLA STAMPA PER LA CICLOVIA BAR TO BAR

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Torino, 31 maggio 2025

OSCAR DEL CICLOTURISMO DI TRIESTE: ALLA REGIONE PIEMONTE

LA MENZIONE SPECIALE DELLA STAMPA PER LA CICLOVIA BAR TO BAR

L’assessore Gabusi: “Un viaggio sensoriale tra borghi senza tempo e profumi di Langhe”

Nel decennale del “Green Road Award – Oscar italiano del Cicloturismo”, la Regione Piemonte ha ricevuto la Menzione speciale della stampa per la ciclovia Bar to Bar, l’itinerario ad anello tra Barbaresco e Barolo che unisce sport, paesaggio e cultura nelle colline Patrimonio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato. A ritirare il riconoscimento in rappresentanza della Regione è stato l’assessore ai Trasporti e Opere pubbliche Marco Gabusi.

La premiazione si è svolta ieri pomeriggio a Trieste, sede dell’edizione 2025: la Regione Liguria premiata al primo posto per la Cycling Riviera, seguita da Basilicata e Puglia, rispettivamente seconda e terza classificata.

“Ricevere la Menzione speciale della stampa è un riconoscimento che ci emoziona profondamente – ha dichiarato Gabusi – I giornalisti hanno saputo cogliere l’essenza di questo progetto: grazie all’assistenza elettrica, oggi anche chi non è allenato o non potrebbe affrontare lunghe salite può vivere l’esperienza unica di pedalare tra i vigneti, attraversare borghi senza tempo, sentire i profumi della terra e lasciarsi sorprendere da panorami mozzafiato. È una rivoluzione gentile che rende il nostro territorio più accogliente, inclusivo e sostenibile. La Bar to Bar è molto più di una ciclovia: è un viaggio sensoriale che unisce il piacere dello sport al patrimonio enogastronomico delle Langhe tra Barbaresco e Barolo, eccellenze conosciute in tutto il mondo”.

La ciclovia Bar to Bar, lunga 124 km e suddivisa in sette tappe, è uno degli esempi più efficaci di mobilità dolce e turismo lento. Con i suoi tratti tra strade bianche, percorsi campestri e scorci vitivinicoli, ha conquistato la stampa nazionale per la sua capacità di fondere esperienza sensoriale, tradizione e modernità.

Il Piemonte, che ha partecipato a ogni edizione del premio, si conferma così protagonista di una visione che coniuga valorizzazione del territorio, infrastrutture sostenibili e accessibilità per tutti, grazie anche all’impegno degli uffici tecnici regionali.

“Ci sono tante altre ciclovie premiate a cui facciamo i nostri complimenti – aggiunge Gabusi – e continueremo a partecipare a questo premio con nuove proposte, grazie al lavoro puntuale e appassionato dei nostri tecnici. Il nostro obiettivo è continuare sulla strada resta che porta sviluppo, bellezza e sostenibilità al servizio del nostro territorio”.

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei