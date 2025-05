(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 PNRR SCUOLA, CASO (M5S): BOCCIATO EMENDAMENTO SALVA-VINCITORI DEL CONCORSO PNRR1

Roma, 30 mag. – “Continuano ad arrivarci segnalazioni da tutta Italia: docenti ancora bloccati nel caos dei percorsi abilitanti, avviati in ritardo, disorganizzati, costosi e distribuiti in modo disomogeneo sul territorio. Paradossale la situazione dei vincitori del concorso PNRR1, che oggi rischiano di restare senza cattedra. A causa dell’inefficienza del Ministero, molti non riusciranno ad abilitarsi in tempo utile per l’assunzione, con il rischio concreto di perdere il posto e venire cancellati dalle graduatorie. Nel mio question time alla Camera, la Ministra Bernini ha provato a scaricare le responsabilità senza proporre soluzioni. Per questo, con un emendamento al decreto PNRR Scuola, abbiamo chiesto di permettere ai vincitori del concorso di firmare il contratto a tempo indeterminato e iniziare l’anno di prova a settembre, con l’obbligo di concludere il percorso abilitante entro sei mesi. Una proposta di buon senso, respinta dalla maggioranza. Il Governo continua a ignorare i problemi reali della scuola e dei docenti. Noi continueremo a dare voce a chi sta pagando il prezzo delle sue scelte sbagliate”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura alla Camera Antonio Caso.

