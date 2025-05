(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 METALMECCANICI, APPENDINO (M5S): NUOVO SCIOPERO È SIMBOLO DI IGNAVIA DEL GOVERNO

ROMA, 30 MAGGIO 2025 – “I metalmeccanici proclamano altre 8 ore di sciopero nazionale per il prossimo 20 giugno. Il 28 marzo scorso la ministra del Lavoro Calderone promise che sarebbe intervenuta per cercare una mediazione e sbloccare la trattativa per il rinnovo del contratto di categoria, bloccatasi a novembre 2024. Poi però non ha mosso un dito. L’ennesima dimostrazione di ignavia di un governo che considera i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori un orpello e che non fa nulla per migliorare la loro condizione, a iniziare dai salari. Un governo dannoso per l’Italia”. Lo afferma in una nota la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino.

