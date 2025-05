CS Ai.Bi. – Progetto Affido familiare con i comuni

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

Incentivare e promuovere l’affido familiare: una formula vincente per i

comuni e per i minori fuori famiglia

Ai.Bi. Amici dei Bambini da sempre incentiva il ricorso all’affido per i minori fuori famiglia. Ora,

presenta un progetto che permette di coniugare il diritto dei minori a crescere in un contesto

familiare con la concreta possibilità di enti e comuni di risparmiare dal punto di vista economico

Secondo gli ultimi dati (al 31 dicembre del 2023) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

in Italia ci sono 30.936 minori fuori famiglia (esclusi i Minori Stranieri Non Accompagnati) che

vivono per almeno 5 notti a settimana in comunità residenziali o all’interno di famiglie affidatarie.

Un dato in linea con quello dell’anno precedente.

Di questi 30mila, i minorenni in affidamento familiare, secondo i dati SIOSS (Sistema informativo

dell’offerta dei servizi sociali), sono 12.632, ma salgono a 15.006 se si considerano tutte le forme

di affidamento familiare, anche con modalità inferiori alle 5 notti di permanenza in famiglia.

Senza complicare troppo i conti: meno della metà dei minori fuori famiglia può contare su una

famiglia affidataria, mentre la maggioranza di loro è collocata all’interno delle comunità.

Ai.Bi. Amici dei Bambini, realtà da oltre 40 anni impegnata nella tutela dei diritti dei minori anche

attraverso l’attività di accoglienza e affido familiare, ha sempre sottolineato come il fatto di poter

vivere in una famiglia sia senza dubbio la soluzione migliore, creando le condizioni ideali per la

formazione di comunità integrate e inclusive.

Affido familiare: una questione anche economica

Il vantaggio di un’accoglienza affidataria rispetto a quella residenziale è evidente anche dal punto

di vista economico: sommando tutti i costi (personale, affitto o mutuo strutture, trasporti, spese

varie, utenze, imposte, assicurazioni…) la spesa media giornaliera per ogni minore accolto in

comunità educativa va da 125 a 150 euro. Calcolatrice alla mano, sarebbero da 3.750 a 4.500 euro

al mese, e anche se sappiamo che le rette si attestano su valori più bassi, è impossibile scendere al

di sotto dei 3.000 euro al mese per assicurare ai ragazzi le cure strettamente necessarie.

Di contro, nel caso dell’affido il rimborso medio da prevedere per le famiglie è di soli 450 euro

mensili.

Dai dati appare evidente come sia conveniente per gli enti locali, anche dal punto di vista

economico, incentivare il ricorso all’affido familiare piuttosto che alle strutture di accoglienza.

Soluzione che tra l’altro, come accennato inizialmente, permette una migliore integrazione dei

minori accolti all’interno delle comunità e una crescita personale più armonica e positiva, potendo

sperimentare quell’affetto e quella “quotidianità” che solo una famiglia è in grado di dare.

La proposta di Ai.Bi. per i comuni

Tutto questo, per trasformarsi da belle intenzioni a soluzioni pratiche, necessità, però, non solo di

un’apertura da parte degli enti pubblici, ma anche dalla presenza di più famiglie e single aperti

all’accoglienza affidataria.

La proposta di Ai.Bi., già messa positivamente in pratica in diversi territori, punta proprio a unire

queste necessità, proponendo ai Comuni momenti per sensibilizzare la comunità rispetto

all’affido familiare e, successivamente, formare le persone che decidono di intraprendere questo

percorso.

Più nello specifico, gli obiettivi di Ai.Bi. sono di diffondere una cultura dell’accoglienza a livello di

cittadinanza, aumentando la consapevolezza sulla condizione dei minori fuori famiglie, su affido e

adozione; informare la cittadinanza e singoli target (famiglie, insegnanti, istituzioni…) sull’istituto

dell’affido familiare nelle sue varie tipologie.

La proposta si articola in differenti attività organizzate con modalità e strumenti diversi,

utilizzando canali formali e informali di comunicazione (sia off line, sia on line) e diversificando nel

tempo le proposte di promozione.

Momento fondamentale dell’attività di sensibilizzazione, informazione e formazione è l’incontro

informativo, dedicato alle famiglie e ai single che intendono approfondire l’accoglienza. Nel corso

dell’informativo è prevista la testimonianza di una famiglia affidataria che, portando la propria

esperienza, mette in evidenza le motivazioni e le componenti pratiche ed emotive che entrano in

gioco nell’accoglienza affidataria.

