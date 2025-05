Consiglio Comunale Alassio – Mercoledì 4 giugno 2025 ore 21:00

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Ufficio Segreteria del Consiglio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ATTESA la necessità di convocare il Consiglio Comunale per deliberare provvedimenti di competenza consiliare;

VISTO l’articolo 39 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267;

VISTI il Titolo II – capo I dello Statuto Comunale nonché gli artt. 25 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale;

DISPONE

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica di prima convocazione per il giorno:

mercoledì 04 giugno 2025 ore 21:00

nella Sala Consiliare del palazzo comunale per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

Comunicazioni.

Adozione di aggiornamento al P.U.C. ex art. 43 L.U.R. n° 36/97 e ss.mm.ii.

relativamente all’immobile ricadente in Zona BR10 bis, costituito dall’ex Cinema

Colombo sito in via Mazzini e via Leone XIII, Foglio 27 mappale 14 subb. 1 e 33 –

Foglio 27 mappale 17 subb. 2 e 19 – Foglio 27 mappale 742 subb. 1 e 2.

Alassio, 29/05/2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Fabio Macheda

