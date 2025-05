(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 SICUREZZA, M5S: NUOVI REATI COME FUOCHI ARTIFICIO: ABBAGLIANO MA RESTA SOLO FUMO

ROMA, 29 maggio – “Se questo fosse davvero un decreto sulla sicurezza, ci troveremmo ben altro. Troveremmo il sostegno vero alle forze dell’ordine: assunzioni, rinnovi di contratto seri che almeno pareggino l’inflazione, straordinari pagati, non scuse ridicole con cui date la colpa a un software del MEF. Se questo fosse davvero un decreto sicurezza troveremmo interventi per il decoro urbano e la riqualificazione degli spazi e interventi per garantire la certezza della pena. Perché sicurezza è anche sapere che il giorno dopo una retata non ti ritrovi gli stessi spacciatori sotto casa. Ma voi preferite lanciare un reato nuovo ogni settimana, come fossero fuochi d’artificio: ti abbagliano, ma poi resta solo il fumo. Fumo negli occhi dei cittadini”.

Lo ha detto la vice presidente del M5S Chiara Appendino nella dichiarazione di voto sul decreto Sicurezza.

“Ma secondo voi – ha chiesto con forza la pentastellata Gilda Sportiello – quando torneremo a casa la sera e avremo paura di un uomo che cammina alle nostre spalle, quando chiederemo al taxi di aspettare finché non entriamo nel portone, quando avremo paura di una persona che ci perseguita, ci sentiremo più sicure con questo decreto? No, perché il governo non si è fatto minimamente carico della violenza di genere, delle donne uccise quasi quotidianamente”.

“L’urgenza – ha detto la deputata Stefania Ascari – non è reprimere con il decreto sicurezza, l’urgenza è introdurre subito l’educazione affettiva e sessuale fin dai primi anni di scuola, per insegnare il rispetto di se stessi e degli altri e la costruzione di relazioni sane, per fornire un alfabeto gentile delle emozioni. Invece il governo decide che uno stupro può essere più grave in base al luogo in cui è avvenuto e non in base a quello che è accaduto. Un’assurdità giuridica ed etica”.

