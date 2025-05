(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Dl Sicurezza: Forattini (Pd), pericoloso e autoritario. Criminalizza comparto canapa

“Con questa dichiarazione intendo esprimere il mio voto contrario al decreto Sicurezza, frutto di una gestione istituzionale profondamente discutibile. Un provvedimento che costituisce una grave lesione dei principi democratici e costituzionali, come sottolineato anche da oltre 230 tra studiosi e docenti di diritto costituzionale. L’utilizzo dello strumento del decreto-legge per eludere il confronto parlamentare su un disegno di legge già in avanzata fase di discussione rappresenta un precedente pericoloso e un abuso evidente del principio di urgenza. Il contenuto del decreto introduce misure sproporzionate e autoritarie che compromettono i diritti fondamentali dei cittadini. Si colpiscono forme di dissenso civile, si autorizza l’uso delle armi anche da parte di agenti fuori servizio, e si introducono strumenti come il daspo urbano, violando la presunzione di innocenza. Il provvedimento colpisce duramente anche il settore della canapa industriale, mettendo a rischio oltre 3mila imprese e 23mila lavoratori. Un comparto che vale un miliardo di fatturato annuo diventa fuorilegge e viene spazzato via senza un confronto, senza un periodo di transizione, senza alcuna valutazione seria né delle conseguenze economiche, né della coerenza con il diritto europeo . Per responsabilità istituzionale e rispetto della Costituzione, rifiutiamo una deriva autoritaria che mina le fondamenta del nostro ordinamento. Chiediamo l’apertura di un dialogo serio, trasparente e rispettoso del ruolo del Parlamento e dei diritti dei cittadini”.

Così la capogruppo del Pd in commissione Agricoltura, Antonella Forattini, intervenendo in Aula alla Camera sul decreto Sicurezza.

