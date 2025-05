Comunicato stampa – La Dr.ssa Stella Cnij aumenta il massimale di 350 posti

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Comunicato stampa – La Dr.ssa Stella Cnij aumenta il massimale di 350 p osti

L’ASST Bergamo Ovest comunica che la Dr.ssa Stella Cnij Medico di Assistenza Primaria dell’ambito di Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano e Pagazzano d’Adda, inn alzerà il massimale relativo al numero dei pazienti iscrivibili di circa 350 posti a partire dalle ore 08.30 di Lunedì 9 Giugno 2025.

L’iscrizione potrà avvenire:

On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario

Presso le Farmacie aderenti di tutto il territorio regionale (non solo in quelle dei paesi dell’ambito di inserimento)

Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://webapp.prenotami.cloud/ | https://webapp.prenotami.cloud/ ] selezionando nel box di ricerca “Scelta/Revoca/cambio del medico” – Treviglio (appuntamenti dalle ore 8.30)

All o sportello della Casa di Comunità di Treviglio, senza appuntamento, dalle ore 14.00 alle 15.50, dal Lunedì al Venerdì.

L’ambulatorio si svolgerà secondo gli orari e le modalità riportati di seguito:

Ambulatorio del la Dr.ssa Stella Cnij

Brignano Gera D’Adda Via dell’Innominato 10

MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì

15.00 -18.30*

Martedì

09.00-12.00*

Mercoledì

15.00 -18.00*

Giovedì

16.00 -19.00*

Venerdì

09.00-11.30*

* Riceve su appuntamento tramite App “mio dottore” o http://www.miodottore.it.

