COMUNICATO STAMPA – GRUPPO FS, SETTE MILIONI DI PERSONE IN VIAGGIO DURANTE IL PONTE DEL 2 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 GRUPPO FS, SETTE MILIONI DI PERSONE IN VIAGGIO DURANTE IL PONTE DEL 2 GIUGNO

città d’arte, borghi e destinazioni balneari, le mete preferite degli italiani

più Frecciarossa per Milano, Roma, Pescara e Bolzano e corse notturne per Calabria e Puglia

Busitalia Campania potenzia l’offerta a Salerno

Roma, 29 maggio 2025

Sono sette milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia e Busitalia, garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità.

A trainare le prenotazioni dal 30 maggio al 3 giugno, per i treni a media e lunga percorrenza, sono le città d’arte, le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno.

Chi si sposta con Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la riviera ligure, sia quella ponente sia quella levante con le Cinque Terre; l’Umbria, in particolare Assisi; Veneto; Sicilia, soprattutto Palermo, Cefalù e tutta la costa est dell’isola.

LE SOLUZIONI DELL’ALTA VELOCITÀ