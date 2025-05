(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Sicurezza: Braga (Pd), Seduta fiume non spaventa, qui contro disegno repressivo

Pronti a niente, ma disposti a tutto. Pur di votare l’orrido decreto sicurezza portato avanti tra forzature e arroganza, hanno deciso una seduta fiume per tutta la notte. Non ci spaventano. Saremo qui a contrastare un disegno repressivo che vuole limitare libertà garantite dalla Costituzione.

Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

Roma, 28 maggio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it