(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Sardegna. Deidda (Fdi): Todde è vittima e artefice di questa vicenda: più passa il tempo, più la sua posizione si aggrava

“La Presidente Todde può appellarsi a tutte le sedi giudiziarie possibili, ma ciò non la solleva dalla grave responsabilità di essere al contempo vittima (del dilettantismo o della furbizia dell’organizzazione del Movimento 5 Stelle) e artefice della situazione in cui si trova. Inutile che se la prenda con nemici inesistenti: l’esito sarà invariabilmente lo stesso, poiché le norme sono di una chiarezza cristallina, e ne sono consapevoli anche quegli esponenti del campo largo sardo che sono costretti a una difesa d’ufficio. Chi si assume la responsabilità di istituire un precedente per cui sia sufficiente pagare una sanzione pur di non presentare rendiconto elettorale e mandatario? Per la Presidente Todde è la sconfitta più cocente, poiché più questa vicenda si trascina, più la sua autorevolezza e credibilità ne risente”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della camera dei deputati.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati