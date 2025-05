(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI OSTIENSE E GARBATELLA E

ALL’INTERNO DEL CAMPO NOMADI “CANDONI”.

TRE PERSONE DENUNCIATE

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno svolto una serie di

controlli del territorio di competenza, finalizzati alla prevenzione e al

contrasto dei reati in genere, seguendo le linee strategiche indicate dal

Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del

Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di tre persone denunciate alla Procura della

Repubblica.

Nello specifico, i Carabinieri hanno eseguito verifiche all’interno del

campo nomadi in via Candoni e hanno denunciato un cittadino romeno di 52

anni, ritenuto responsabile di inosservanza del provvedimento di espulsione

dal territorio nazionale per motivi di sicurezza pubblica, in quanto,

all’atto del controllo, è emerso che, in data 2 ottobre 2023, pur essendo

stato rimpatriato, a seguito del decreto di allontanamento per motivi di

sicurezza legati alla commissione di reati contro il patrimonio, emesso dal

Prefetto di Viterbo, con la prescrizione di non fare rientro in Italia prima

che siano trascorsi 5 anni, è stato trovato all’interno del campo nomadi

senza alcuna autorizzazione, ragion per cui, è stato nuovamente accompagnato

all’Ufficio Immigrazione per la riattivazione del decreto di espulsione.

Censite in totale 244 persone e eseguite verifiche su 48 veicoli, due dei

quali sequestrati perché risultati privi di copertura assicurativa.

Poco più tardi, nei quartieri Ostiense e Garbatella, i Carabinieri hanno

denunciato un 24enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti,

ritenuto responsabile di tentato furto aggravato, in quanto, fermato

all’esterno di un negozio in piazza 12 Ottobre 1492 è stato trovato in

possesso di alcuni capi di abbigliamento sportivo che aveva portato via

oltrepassando le casse senza pagare, e un 55enne romano fermato nel corso di

un posto di controllo alla circolazione stradale in via Ostiense e trovato

alla guida del proprio scooter con un casco della società “Cooltra”,

risultato oggetto di furto.

Sanzionati amministrativamente altri due automobilisti per mancata revisione

dei rispettivi veicoli.

Complessivamente i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno identificato

289 persone e controllato 78 veicoli.

